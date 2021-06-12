艾瑞絲在家和猛男好友們視訊健身。(影片/ 取自艾瑞絲YouTube)

知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」的人氣女成員Aries艾瑞絲（盧昕妤），從素人時期就小有名氣，還因教學實習被封為「最美英文老師」，甜美外型和魔鬼身材讓她深受許多粉絲喜愛；近期艾瑞絲因防疫只能待在家，所以特地和多名健身猛男好友視訊運動，累到嬌喘和胸部晃動畫面太18禁，讓人看了臉紅心跳。

艾瑞絲10日在個人YouTube頻道上傳新影片，她發現因為疫情關係只能待在家，熱愛運動的她無法跑健身房，於是想到透過視訊，先後和3名健身猛男好友隔空一起做運動；影片中艾瑞絲也陸續做了各種訓練，像是伏地挺身、練背部和臀部的激烈動作等等。

艾瑞絲在運動時好身材全被看光，還累到發出嬌喘聲讓人看了臉紅心跳。(圖/ 摘自艾瑞絲YouTube)

運動過程中，艾瑞絲都是穿著貼身的運動內衣和運動褲，火辣身材曲線一覽無遺，而當她認真做動作時，胸前太有料也出現大晃動；其中在和好友「晨灰」隔空一起伏地挺身，艾瑞絲更累到發出嬌喘聲，視覺和聽覺簡直都太18禁。

影片曝光後，艾瑞絲所屬反骨男孩和老闆酷炫也都來留言，「這支影片好養眼喔怎麼會！！」、「老闆們都辛苦了」；而大票網友也都興奮地說，「銷魂」、「第三天運動做完艾瑞絲變得好性感」、「辣辣辣艾瑞絲女神就是火辣辣」、「艾瑞絲身材已經很好了」。