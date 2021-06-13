自疫情爆發以來，全球晶片供需失衡，車廠、電子消費產業屢傳災情，然而近期許多投資機構、科技巨擘或汽車產業，都認為半導體晶片短缺將於今年下半年獲得緩解；墨西哥汽車零件商INA預測，晶片荒將在7月獲得緩解，並於今年底恢復正常。

INA外貿主管Alberto Bustamante接受《路透社》採訪時表示，由於新冠疫情爆發，車用晶片短缺重創汽車產業，北美車廠更因此關閉數月，被迫減產；而現在全球主要經濟體的疫苗接種率逐步上升，感染人數下降的情況，汽車產業有望恢復如出。

Alberto Bustamante指出，墨西哥汽車零件商受疫情影響產能下降20%，今年產值預計能成長約18%到924億美元，2022年將恢復至疫情前的水準。

事實上，認為晶片荒將於下半年獲得好轉不只Alberto Bustamante。瑞士電腦周邊大廠羅技國際（Logitech International）執行長戴洛（Bracken Darrell）5月底接受採訪，先是坦言該公司的確也受到晶片短缺影響，但認為短缺情況可能就持續3至6個月，較為嚴重的產業達1年之久。

此外，高盛首席亞洲經濟學家Andrew Tilton表示，半導體供應鏈供給緊張，雖然目前處於最惡劣的情況，汽車產業正面臨嚴重的供應瓶頸，但預計下半年將會緩解；但Andrew Tilton也警告，台灣疫情爆發目前雖未看到半導體供應中斷的情形發生，但未來仍需密切關注。

值得一題的是，特斯拉執行長馬斯克也曾為晶片短缺而苦惱。特斯拉Model 3和Model Y價格調漲，馬斯克於推特（Twitter）上坦言，供應鏈問題是特斯拉最大的挑戰，尤其是超微控制晶片，這種情況前所未見，主要是因為各家公司面對供應短缺的隱憂而重複下單；不過馬斯克也強調，這不會是一個長期的問題，很快就會獲得好轉。