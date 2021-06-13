奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/14～6/20星座運勢，雙魚座事業運最旺，處女座愛情運最旺，牡羊座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。從整體運勢來看，牡羊座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★★

牡羊座將轉入心靈思考的層面，面對事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友將會勉強自己接受一些超出能力外的請求，切記要量力而為，這會是你下周必須要學習的課題喔！

▍雙子座

整體運勢★★

巨蟹朋友將會顯得渾渾噩噩，有揮霍過度的狀況存在，奧斯提醒要多留意，避免因為一時情緒的煩躁而影響日後的狀況喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，記得要避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周處女朋友似乎停不下忙碌的腳步，老是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周會有所突破，不再委屈自己。

▍天蠍座

整體運勢★★★

面對事情多了點不確定感，奧斯建議天蠍下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事，以免導致後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力。

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分計畫下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以有點不知所措。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定，且下周因為自信流失，也增加了自我的不確定感。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友，莫名其妙開始念舊起來，也因為這樣的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周物質慾望提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別因為一時的衝動購物，導致月底經濟拮据。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】