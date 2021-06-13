隨著「快樂缺氧(Happy Hypoxia)」在台灣引發熱議，民眾對於個人血氧飽和度（又稱 SpO2，即 Oxygen Saturation）的關注度持續提升。Fitbit 宣布旗下產品包含：Fitbit Sense、Versa系列、Ionic智慧手錶與 Charge 4 智慧手環，即日起可於 Fitbit 應用程式「今天(Today)」儀表板中全新推出的「健康指標」動態磚，檢視自己的睡眠期間的血氧飽和度 (SpO2) 數據與平均值。

Fitbit指出，使用者也可以在「睡眠」動態磚中檢視睡眠期間的估計氧氣變化(Estimated Oxygen Variation, EOV)。血氧飽和度讓用戶可以知道自身是否正面臨缺氧危機，而估計氧氣變化則是協助用戶睡眠期間的血氧飽和度變動情形，若變動幅度較高，則可能源於缺氧而引發呼吸急促等情形。透過長期追蹤相關趨勢，也能掌握自身健康狀況有無顯著變化跡象。如用戶發現血氧飽和度長期低於建議值（94%或以下）或估計氧氣變化幅度劇烈，應盡早尋求專業醫療協助，確認是否已確診，保護自己更保護所愛的家人。

Fitbit 在新冠肺炎早期研究中發現確診受試者，其呼吸率、心率與心率變異性等數據有顯著變化。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

除了血氧飽和度功能的推出外，Fitbit 也在 Fitbit App 中同步推出健康指標動態磚，協助用戶在新冠肺炎(COVID-19)疫情之下更全面掌握個人進階數據。健康指標動態磚提供五大關鍵指標包含：呼吸率、心率變異分析 (HRV)、皮膚溫度、血氧飽和度 (SpO2)、與靜息心率 (RHR)。Fitbit 在 2020 年 8 月也發表有關新冠肺炎的研究調查，發現呼吸率、靜息心率和心率變異性(HRV)等異常數據，可做為檢視新冠肺炎指標。據調查指出確診使用者，在症狀前一周就能發現HRV降低、靜息心率與呼吸頻率升高的明顯變化。皮膚溫度也可能因睡眠環境、生理時鐘、月經週期或生病發燒等而有所改變。