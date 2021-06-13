本土第二波疫情升溫，對經濟造成極大衝擊，尤其第3季起是企業爭取明年訂單的關鍵時期，疫情卻猝不及防如海嘯般席捲而來，許多企業憂心忡忡。

但是，一個28歲的小公務員，卻把壞時機轉為好機會，串聯城市裡的小商家們，到海外一起打群架。

疫情讓實體展覽變線上

意外減輕小店家參展預算

辦公室裡，一群嘉義小企業老闆正拿著自家產品，笑咪咪對著電腦開視訊會議，他們通話的對象是遠在馬來西亞的進口商。螢幕的兩端素不相識、也沒有實際見過面，是透過2020年線上馬來西亞台灣形象展的「嘉義館」接上線。

伊米咖啡是嘉義市一家兼營咖啡廳與咖啡豆烘焙的商號，年營收規模約百萬元。像這樣的小商家，從前根本沒想過能走出嘉義，甚至躍上國際。

「走向國際一直是夢想，只是沒想過這麼快會實現，成本反而比實體展還低。」伊米咖啡負責人江宛珍說：「以前光是到台北參加咖啡展，一趟包括食宿、攤位至少花上15、6萬元，但這次參加國際展只需要5千元。」

受疫情影響，國際展覽從實體搬到線上，反而減輕了中小企業的參展經費負擔。嘉義市工策會當初便看準這一點，去年組織22家在地中小企業，組成「嘉義隊」，參加外貿協會辦的線上馬來西亞台灣形象展，以「線上展覽」模式突破疫情限制，讓廠商線上自行搭建攤位、上傳展品，再透過視訊與買主介紹產品，事後還辦了113場的線上媒合會。

「其實我們也沒什麼錢，總預算只有50萬元，如果是實體展覽，這點錢連租個大點的攤位都不夠。」28歲的陳香縈是嘉義市工策會總幹事，也是去年組成「嘉義隊」的推手：「但是因為是線上展覽，這些錢夠我們幫商家拍簡介影片、拍商業照片，讓一些沒有資源的小商家走上國際舞台。」

「每次媒合都是學習，托他們的福，我才知道要怎麼跟外國廠商溝通，如何強調嘉義阿里山咖啡的優勢。」江宛珍說。

她因資歷淺被罵到哭

改變心態，勤跑企業搏信任

壞時機裡總有好機會，一手好牌也可能遇上超級逆風，彷彿正是陳香縈的人生體會。父親是外交官，她從台中教育大學英語系畢業後，拿到法國里昂商學院、德國慕尼黑大學商學院、英國蘭卡斯特大學商學院的3校聯合碩士。

2018年帶著3所名校碩士光環回家族企業上班，做的是擅長的行銷，看似應該一路順風，卻沒想到那年美中貿易戰影響集團布局，讓她學無可用；隔年轉進嘉義市工策會當總幹事，又因為年輕，第一次上議會備詢台，就被議員指責到哭。

「太艱困了，他們罵工策會是個爛單位、怎樣怎樣，可是我才剛到任。有點像是小孩子被指責祖宗八代的錯誤，被說不值得活一樣。」她回憶。

工策會原本應該是中小企業與市府間的橋樑。年輕的她卻腹背受敵：在議會預算被砍、出門拜訪被企業主看不起，就算跟其他縣市工策會總幹事聯誼，她的年齡往往小了20歲。

「後來我想開了：我待過3個國家，每個國家的文化、人際關係都不同，我都可以學著跨文化溝通了，」她說：「這裡至少是台灣，只要把對方當成外國人，試著用他們能接受的說法跟價值觀做『跨文化溝通』，不就好了？」

「不用裝得自己什麼都會，我就是晚輩，只要讓他們感到尊重，其實不會對你擺架子。」她認知到，年輕、資歷淺，這都是事實，她只要找好定位、勤跑企業，有時一天甚至拜訪3到4家：「還好嘉義市很小，再遠，30分鐘之內都會到。」

漸漸的，企業主對她的態度變了。「很多企業主的子女都在國外，不確定會不會回來，這時看到一個小女孩回來，跟他們一起為家鄉努力，他們是喜歡的。」

她在鬧街推雙語標章

開工作坊訓練老闆英語能力

「嘉義市有7成6以上的企業是服務業，我們沒有大工業區，」她說：「因為我們不夠大，所以必須走出去；因為資源少，所以必須揪團一起拚。」

她深知自己的長處在國際經驗，2020年她先推動「嘉個好友吧」嘉義市雙語標章活動，以嘉義市繁華的中正路做示範區，推動店家雙語招牌、菜單，並開工作坊培訓老闆的基礎英語會話能力。

「21家店都是在地的老餐廳、飯店、中藥行，林聰明沙鍋魚頭也在這條路上。」她說：「嘉義市很小，但是小地方有小地方的好處：很重人情，你只要讓他們看到誠意，他們就會相挺。」

第二個國際化的做法，就是帶領在地商家組嘉義隊，參加馬來西亞線上展。這些商家裡，除了小商家之外，也有年收上億的企業。1971年成立的嘉友電子，是台灣第一家生產無線麥克風的廠商，由於外銷占營收將近8成，在疫情期間受創慘重，營收接近腰斬，不得不思考新出路。

「以前我們只做專業市場，1年參加4到5個國際專業電聲展，每個展都花上萬元。」董事長孔德偉說，嘉友從前光是專業市場就做不完，疫情一來，他們也只好學著從第一線理解消費者需求。

「我們以前比較忽略直播、電商領域，現在透過參加這個線上展，讓市場人員去接觸新領域，也算是練功啦。」他展示新研發出的手機麥克風，認為包括外型跟包裝設計都更接近消費型商品，今年也將參加台灣設計展。

「她是學教育出身的，不管是溝通上、或是計畫上都很有耐心。」陳香縈的主管、嘉義市建設處長田長沛說，不論是雙語標章，或是揪嘉義隊參加線上商展，都是「下水道工程」，並非立竿見影：「她不在乎別人看不看得見，反倒是我會說：9成的力氣拿來做事，1成的力氣要講出來！不然誰看得到啊？」

疫情持續升溫，陳香縈今年8月將再次串聯嘉義隊參加線上展覽，這次參展的業者如嘉友電子、伊米咖啡等七家都是舊生，也有八家新面孔。「新舊生的激盪、大小公司的交流，會衝撞出不同的思考。」她說。

一個年輕女生、一群小城市裡的小企業，經過時間培養互信，即使疫情未了、天還未亮，他們仍舊相信，站在一起必定能夠更強大。