蘋果有望振興落後他人的智慧家居策略、成功攻佔果粉的家嗎？一則徵才貼文，以及近幾個月知情人士釋出的產品開發消息，顯示蘋果可能正在試圖趕上競爭對手。

科技新聞網站Ars Technica報導，一位網友發現，在蘋果招募Apple Music相關工作的徵才貼文裡，出現一個還沒問世的作業系統名稱「homeOS」。該職缺工作內容描述如下：「你必須跟蘋果的系統工程師合作，學習iOS、tvOS和homeOS的內部運作方式...Apple Music Frameworks團隊擁有技術堆疊，可在我們所有行動平台上實現系統整合的Apple Music體驗：iOS、watchOS和homeOS。」

之後，這個徵才貼文被更改，第一個提及的homeOS被改成HomePod，第二個homeOS被改成tvOS。

這啟人疑竇，homeOS這個陌生詞彙是否代表蘋果在智慧家居領域將有大動作？外電指出，有2種可能。其一是單純口誤，由於揚聲器HomePod mini運作的軟體並未有正式公開名字，因此很可能蘋果內部人員平常用homeOS來稱呼該作業系統，只是不小心寫在了貼文上。

第二種可能則是，homeOS確實代表蘋果即將發展自身還處於「荒漠」的智慧家居領域。科技網站BGR指出，蘋果向來不畏重新定位自家軟體，例如用macOS取代OS X，以及區分iOS和iPadOS為2個獨立的系統，homeOS未來有可能取代tvOS，並從中釋出一系列智慧家居產品。

3月時，《彭博》發現，HomePod mini裡有一個還未被啟用的、用來測量溫度和濕度的感應器，埋在揚聲器底部邊緣、靠近電源線的地方。未來，這個感應器可允許HomePod mini感測房間溫濕度，連網的恆溫器據此調整，或是由HomePod mini根據溫度自動啟動或關閉電風扇。

《彭博》敢如此推測，因為這不是蘋果第一次把未發布的功能技術先放在產品裡，之後才正式啟用。2008年，iPod touch裡配備一個藍芽晶片，隔年才啟用藍芽連接功能。《彭博》表示，蘋果啟用該感應器只是時間早晚的問題。

4月時，《彭博》再度報導，根據知情人士，蘋果正在開發一個產品，結合Apple TV機上盒和揚聲器的功能，且配備一個攝影機，可用來進行視訊會議。若該產品發布，將是蘋果迄今為止最有野心的智慧家居硬體。

追趕智慧家居強敵亞馬遜、Google

若蘋果之後用行動證實這些蛛絲馬跡，將大大提振它的智慧家居策略，以前總是缺乏焦點，且落後對手。

目前，亞馬遜和Google強力主導智慧家居市場，兩者都已開發智慧揚聲器和顯示器，且已啟用溫度感應器並連結可控溫的恆溫器。相比之下，蘋果雖然有HomeKit智慧家居系統，連接的裝置卻少得可憐。

《彭博》指出，蘋果結合機上盒和揚聲器的構想是亞馬遜和Google沒有觸及的創新。即便如此，商業雜誌《Inc.》表示，蘋果若想要急起直追，仍有很多缺陷要改善。

例如，智慧居家不可少的連結——語音助理，蘋果的AI助理軟體Siri被認為是Google語音助理、亞馬遜智慧助理Alexa 3個助理裡面性能最差的一個，反應太慢，針對用戶的問題，時常無法給出答案，在居家方面，這位「助理」頂多只能幫你在做晚餐的時候設定計時器。

相比之下，《Inc.》評論，Google語音助理就算聽不懂用戶問什麼，也能推敲出你要說什麼並給出適當回答。

《Inc.》指出，蘋果有一個毛病，習慣把產品做到盡善盡美、超高性能才推出，這導致產品價格貴，無法吸引消費者。例如，蘋果年初收掉的HomePod就是一個例子，該揚聲器音質好，但要價350美元，許多消費者下不了手。相比之下，售價只要99美元的HomePod mini銷量就好多了。

這代表，蘋果要進軍智慧家居領域，得改變自身引以為豪、當作賣點的特性。

這包括加速推出產品，以及改變蘋果封閉的生態系統，增加HomeKit可以連結的設備。智慧家居要「有用」，代表應盡可能可以和智慧燈泡、風扇、第三方揚聲器等設備連接。《Inc.》指出，以Google來說，把智慧家居設備連上Google Nest Home系統只需不到一分鐘，連接速度快一般來說是蘋果的強項，但蘋果似乎還沒把這個優勢普及到智慧家居產品線。

目前，蘋果已跟亞馬遜、Google和網路協定ZigBee結盟，推廣可跨平台運行的智慧家居設備，是蘋果跨出「小圈圈」的一步。

一些人擔憂，蘋果要在智慧家居領域追上亞馬遜和Google，可能已經太遲了，因為蘋果同時還著眼其他產品，像是VR頭盔和電動車，焦點發散。不過，另一些人則認為，蘋果的吸粉力強大，只要推出產品，顧客都會有興趣。

6月7日，蘋果將舉行開發者大會WWDC，一些外媒認為屆時蘋果可能會提及homeOS這個變動。蘋果若要重啟荒廢的智慧家居，《彭博》指出，在它釋出更大野心之前，首先可能做的，或許是啟用智慧家居潛在的第一個生力軍——HomePod mini裡的秘密感應器。