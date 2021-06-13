美國多年來持續呼籲北約（NATO）盟友增加國防支出，批評該組織在集體安全上過度依賴美軍，但智庫學者指出，此種狀況事實上也肇因於華盛頓政府不希望歐洲國家脫離其掌控，過度干涉盟友們的戰略自主。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員迪派崔施（Daniel DePetris）10日投書《國防新聞》（Defense News），稱不僅是美國前總統川普（Donald Trump），連前總統歐巴馬（Barack Obama）都曾批評歐洲國家在北約中負擔太少責任。根據北約先前發布的報告，除美國之外，30個成員國中僅有10個國家的2020年國防支出高於GDP的2%；而身為歐洲最大經濟體的德國不僅持續未達標，近年更多次爆出軍方經費嚴重不足、戰備狀態低落等狼狽新聞。

迪派崔施指出，雖然歐洲各國政府要負主要責任，但美國也不能置身事外，因為華府多年來對歐洲國家的戰略自主抱持謹慎態度，擔心讓盟友自己走得太遠，未來可能與美國對外政策出現衝突。這種控制已導致歐洲盟友在軍事上淪為美國的「小弟」，而不是平等的夥伴關係。

當英國和法國1990年代致力於建立共同防禦計畫時，時任美國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）呼籲應在北約體制下進行；2000年時任美國防部長柯恩（William Cohen）稱歐盟發展共同防禦能力可能威脅北約存續；2019年川普政府更致函歐盟，以嚴厲措詞對歐洲國防基金等集體安全措施表達「關切」。

迪派崔施表示，時值美國總統拜登（Joe Biden）展開歐洲訪問行程、參與七大工業國集團（G7）和北約高峰會之際，建議拜登不要僅止於長期以來與盟友的空泛宣言，而是應給予有能力且更獨立的歐洲國家鼓勵，不要再強調華府以北約名義對歐洲的領導，才能真正降低美軍於歐陸的壓力，將注意力轉移至印太區域。