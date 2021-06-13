華新集團前掌門人焦廷標過去在股市赫赫有名，在將旗下公司陸續傳給兒子後，各家公司也經營得有聲有色，華新科在二○一八年被動元件大好時，ＥＰＳ衝高至四○．五六元，股價達到四九一．五元天價；近一年則是面板小虎彩晶，從一九年ＥＰＳ○．二五元，一路成長至今年第一季ＥＰＳ達一元；半導體的華邦電一九年ＥＰＳ僅○．三二元，今年第一季就交出○．四元超越過去兩年的獲利。集團旗艦華新拜原物料銅及不鏽鋼漲價所賜，今年第一季也交出ＥＰＳ○．五五元成績。

華新集團全方位布局

當初焦廷標在布局產業投資中，包括半導體、面板、被動元件及ＰＣＢ等，幾乎都是台灣重要產業，該集團都不會缺席，隨著傳產及電子景氣轉好，該公司也陸續有不錯獲利，幾乎每家公司每年都有配息，算是對得起小股東。在本業營運上，該集團屬於穩健經營型態，而一旦公司獲利好，股價也一定有反應，雖不是漲幅最大，但參與者大多有賺錢。又因為投資遍及各產業，該集團股價動向也一向被市場視為風向球之一。

先看一八年景氣大好的被動元件，旗下華新科及信昌電ＥＰＳ各達四○．五六元及八．六二元，且期間透過併購，成為多家同業如佳邦、久尹等大股東，在市場中國巨集團獨大，不少公司就向華新科投靠，使得華新科成為台灣唯一能與國巨抗衡的被動元件公司。而信昌電也在整合，為因應未來５Ｇ基地台／車用／第三代半導體（GaN、SiC）發展趨勢及商機，將聚焦於安規／高功率／高耐溫之特殊被動元件產品（電容／電阻）及介電陶瓷粉末作為主力及核心產品，而將轉投資的湖南弘電，主力產品為線圈、繞線電感及變壓器等磁性元件，主要應用於網通訊號產品，與佳邦產品應用相近，今年將賣給佳邦，以提高效率。

由於當初景氣好，華新科一八、一九年帳上現金有九七．七億元及七六．二七億元；去年全球疫情嚴重，華新科現金更提高至一一二．一二億元，因應旗下公司併購。近兩年該公司獲利雖不如一八年旺，但ＥＰＳ還有十三元以上水準，今年首季也交出四．○五元佳績。同時在三、五月連續祭出庫藏股措施，買進六百張及四百張，成本約在二三○至二五○元。以該公司經營穩健，目前約二百元上下股價是可以注意。

信昌電過去兩年ＥＰＳ也不錯，今年首季則交出一．五七元，看來全年有機會向六元挑戰，（包括出售湖南廠給佳邦），以現在股價六○元上下並不高。

再來是半導體部分，華邦電去年以來受惠利基型記憶體漲價優勢，獲利向上走非常明顯，該公司是全球NOR Flash最大供應商。根據市場研究機構統計，華邦電占有全球NOR Flash記憶體全系列產品出貨量的二七．三％。而過去一年ＥＰＳ不到○．四元，如今一季就賺○．四元，且營收持續創歷史新高，法人預估全年超過二元以上機率很高，果如此將創下近八年最好成績，該公司也是台灣少數有十二吋廠公司（一座在中科，另一座在高雄正在興建），若以一座十二吋廠建廠至少要超過一千億元來看，兩座十二吋晶圓廠至少值兩千億元，對照現在總市值一三五○億元，實在偏低。何況有業績、營收又創歷史新高，股價應不會寂寞。

另一家ＩＣ設計公司新唐，去年在同族群的ＭＣＵ公司盛群、松翰等股價大漲時，新唐未趕上，主要就是正在整頓超過二．五億美元併購的日本松下半導體事業部，該事業部擁有一座六吋及一座八吋廠。目前得晶圓產能者得天下，八吋又是最熱門，對於新唐業績將有強大作用。而對照松翰及盛群股價都超過九○元，相對新唐不貴。（全文未完）

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