在忙碌的現代生活中，國人飲食西化與外食人口逐年增加，營養攝取常有攝取不均衡問題，補充方向也不盡相同，多數人認為是營養過剩，其實不然！

奇美醫學中心自民國108年8月至109年1月統計1,000多筆的民眾資料顯示，有5.3%缺乏維生素C、8.7%缺乏維生素A，但相反的，B群超出參考值的比例卻偏高，意即有過量補充的可能。

●微營養素為人體必備營養素 需藉由飲食補充

「微營養素」是維生素和微量元素的總稱，是人類必需營養素之一，不能完全由人體自行合成，需由飲食補充獲取，且受年齡、壓力、孕期等健康狀態影響。而體內維生素礦物質參與體內酵素合成及代謝活性，若有攝取不足易有代謝障礙問題發生；有不少研究亦指出，維生素缺乏與癌症、慢性疾病及自體免疫疾病等有關，更與多類疾病潛伏期息息相關。

一張表看出你缺乏哪種維生素！9身體警訊你中了幾項？(圖/常春月刊提供)

●缺乏維生素D影響鈣吸收 亦與心血管、自體免疫、慢性疾病有關

此外，根據奇美醫學中心統計，發現高達61%民眾缺乏維生素D，其中近八成為年齡介於31至60歲之民眾。奇美醫學中心健康管理中心副主任劉如偵強調，維生素D為脂溶性維生素，國人不足的比例相當高，維生素D除與鈣質吸收有關外，越來越多的研究指出維生素D亦與心血管疾病、自體免疫、慢性疾病等有關。