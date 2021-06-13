摩根大通發布最新預測報告指出，亞馬遜有望在明年超越沃爾瑪成為全美最大零售商，分析師指出，亞馬遜展現驚人的成長速度，尤其業務絲毫不受疫情影響，在美國的商品交易總額（GMV）的成長速度已經超過沃爾瑪。

新浪財經報導，摩根大通分析師Christopher Horvers和Doug Anmuth共同發表報告指出，2020年亞馬遜的GMV為3160億美元，年增率達41%，沃爾瑪年增10%至4390億美元，顯示亞馬遜的成長速度已優於沃爾瑪，明年就有機會成為最大零售商。

分析師認為，新冠肺炎疫情加速電子商務的發展，讓亞馬遜在競爭中更具爆發力，數據顯示，亞馬遜在美國電商市場的市占從2014年的24%，成長至2020年的39%。

此外，他們分析亞馬遜的成功之道，主要是亞馬遜將業務拓展至原本滲透率不高的類別，包括服飾與雜貨類，另外，亞馬遜提供平台讓第三方業者銷售，亮眼的獲利也帶動平台的利潤，最後是會員制的建立，增加客戶的黏著度，進而帶動消費機會與金額。

電商的成功讓亞馬遜在拓展物流業務時更好使力，美國銀行的專家預估，亞馬遜將成為全美最大的快遞公司之一，今年亞馬遜的交貨量預計來到70億個包裹，超越優比速（UPS）的60億個。

亞馬遜擁有龐大的庫藏能力，完整的物流運輸系統，這使得亞馬遜能輕易消化自家的商品量，同時為其他企業提供配送服務，透過自營的物流系統降低電商成本同時增加獲利，是取得成功的關鍵策略。