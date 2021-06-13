本土疫情不斷擴大，民眾黨立委高虹安與蔡壁如質詢表現獲好評。港媒評論表示，高、蔡兩人戰力滿點，堪稱新一代政壇「女戰神」；兩人不僅讓行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中難以招架，高更可望挑戰2022新竹市長，蔡則在黨中央安排下負責經營雲林、嘉義、台南，可望成為民眾黨南台灣的看板人物。

根據香港媒體《中評社》12日評論指出，有大數據專家背景的高虹安，在質詢期間多次質疑蔡政府規劃的疫苗到貨率，指出蘇貞昌曾在2月擬定採買1981萬劑國際疫苗，卻僅到貨87.66萬劑、到貨率4.43%，政策明顯跳票；高也狠嗆陳時中，食藥署審核台產疫苗EUA沒有納入50%保護力的美國FDA標準，「連考題標準都沒有，老師怎麼改考卷？」扎實的問政基礎與犀利的口才，獲得大量好評。

評論也指出，台大醫院護理師出身的蔡壁如，先前到台北市和平醫院擔任志工獲不小關注，又在質詢時痛批蘇貞昌愛將、前發言人丁怡銘被爆已接種AZ疫苗一事，「這就是特權！」還對著蘇大罵：「每一條人命都是您的子民！您怎能無動於衷？」這波疫情讓護理師專業的她擁有發揮空間，也讓外界刮目相看。

針對高虹安與蔡壁如的未來規劃，評論表示，高有意挑戰2022新竹市市長，雖高本人尚未證實，但其背景與人脈等條件在新竹市頗有優勢；蔡則在黨中央的安排下，負責經營雲林、嘉義、台南的地方服務，正往「民眾黨南台灣的看板人物」邁進。台北市市長柯文哲這波防疫表現聲量大增，未來有機會挾著高人氣，與高、蔡三人結合，形成一股不可小覷的勢力，同時也有利民眾黨的發展。