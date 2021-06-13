美國經濟強烈復甦，帶動通膨數據飆升，5月美國核心物價指數年增達3.8%，其中汽車價格的上漲最為明顯，二手車物價指數遽升7.3%，分析師指出，由於消費者需求增加，但供應鏈仍然緊繃，供不應求的狀況下造成價格上漲，從汽車價格觀察，短時間內物價很難回復到正常水平。

CNN報導，新冠肺炎疫情進入後期，劇烈的經濟反彈讓物價指數以13年來最快的速度上漲，5月份美國新車銷售量比去年同期增加34%，同時也比2019年疫情前增加10.6%，且二手車批發價格今年以來已飆漲39%。

報導指出，汽車價格會出現超乎想像的膨脹，是受到供不應求、失業民眾恢復就業及民眾手上現金增多等因素影響。由於全球晶片荒持續，加上零組件同樣短缺，製造商的產量下滑，今年第一季北美汽車產量已大減340萬輛。

產量減少需求卻直線上升，隨著全面解封許多疫情期間待業的民眾就業，對於汽車的需求提高，且許多民眾擔心搭乘大眾運輸工作通勤會增加染疫風險，傾向購買交通工具移動，這也推升汽車的整體需求量。

此外，去年美國經濟受疫情重創，政府推動許多紓困政策與低利率環境，造成民眾手頭現金增加，購買汽車或換車的意願也在解封後提高，整體需求量遠遠超過供應速度。

分析師Ali Faghri表示，這次風暴最大的受益者是汽車經銷商，製造商反而因成本增加而減少獲利，值得注意的是，只要汽車價格高得令消費者卻步，需求才會慢慢減少，或者產量恢復正常，價格才能調降。

經濟學家Richard Curtin則說，「根據我們的調查，擔心房屋、車輛價格飆漲的消費者人數創下新高，顯示民眾開始擔心通膨的影響，這可能也會導致購買意願下滑，甚至出現1982年以後的新低點。」