近日因為疫情大爆發，全台各級學校停課不停學，均改為線上課程，加上居家防疫政策，大幅減少戶外活動，許多學童紛紛出現眼睛乾澀、不舒服等症狀。晶盈眼科診所醫師陳逸川指出，原先有在點散瞳劑的學童回診檢查視力時，多有近視度數加深的趨勢，因此呼籲師長能多提醒學童保持正確的用眼觀念，若發現近視加深，務必盡早治療。

陳逸川醫師表示，近來學童的視力變差可能與目前的遠距上課有關，學童經常在上課時近距離盯著螢幕，下課時間又使用電腦或手機玩遊戲、聊天，導致整天都盯著3C產品，未適度休息。

除此之外，有些學童家中因為設備不足，使用手機上課，由於手機畫面太小，需要更近距離觀看，容易使得眼睛更加疲勞，建議使用標準的電腦螢幕上課，並盡可能在線上課程的空檔遠眺或將視線轉移空曠的地方，看遠處能讓不斷調節焦距的眼睛放鬆，降低近視加深的機率。

當學童出現近視狀況時，該如何治療呢？陳逸川醫師說明，一般而言會先給予散瞳劑放鬆眼睛的睫狀肌，藉此減緩近視度數的增加，建議疫情期間仍應常規點散瞳劑，不應鬆懈。

不過有些人由於體質關係，加上近距離用眼過度，度數增加得很快，點散瞳劑不一定會有效果，且夏天太陽光較強，容易有畏光問題，若近視度數已經達到150度左右，則需配戴眼鏡確保視力不影響正常生活。

此外，也可以採用客製化的角膜塑型片，依據個人的眼球屈光度、角膜曲率和特性來訂製，鏡片中心平坦、周邊有弧度，在夜間睡覺時配戴約6到8小時，使得角膜變得平坦，能讓學童在白天不必戴眼鏡即可擁有正常視力，也不用擔心有畏光問題，臨床上可避免近視度數加深。

一般人的角膜是圓形，不過有些學童因為先天性角膜結構趨於橄欖球狀，使得傳統角膜塑型片無法服貼於角膜，陳逸川醫師進一步解釋，通常這種族群的散光度數會較一般人高，若散光超過200度以上，可以配戴新式高散光型角膜塑型片，讓近視度數的控制效果更好。

陳逸川醫師提醒，現在的學童因為經常使用3C產品，國小高年級學童高度近視的人數本來就有增加趨勢，而受到這波疫情的助長，高度近視的學童恐會持續上揚，且年齡層會再往下修。

陳逸川醫師強調，應建立學童的護眼保健觀念，用眼30分鐘、休息10分鐘，寫字時要坐正，頭不要靠桌面太近，預防勝於治療，即便使用散瞳劑或角膜塑型片，仍應做好視力保健，才能確實做到良好的控制。