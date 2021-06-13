俗話說，三日不讀書，面目可憎，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、雙魚座、雙子座的人天生最好學，個性自律超上進，堅持一輩子活到老學到老，才不會被世界淘汰。

▍1.天蠍座

天蠍座的人愛學習並不是偶然，因為自尊心和好勝心驅使著他們進步，唯有保持學習的熱情，才不會落於人後，他們不願意平庸，所以一直都很努力為自己的未來奮鬥。不管年紀多大，只要有想要的目標，天蠍座就會不斷學習、提高實力，更常常徵求強者的意見，即便已經步入職場多年，依舊會持續追求進步。

▍2.雙魚座

雙魚座個性多愁善感，天生就活在不滿足感和焦慮感之中，他們總覺得自己不是聰明人，更害怕自己在能力上有所欠缺，會跟不上時代，所以他們時時刻刻都保持著學習的姿態，努力向前衝，就怕落後給別人。雙魚座的人認為，時代不斷進步，只要一天不學習、不讀書就是在荒廢日子，因此他們會不斷自我鞭策，讓自己變得和別人一樣優秀。

▍3.雙子座

雙子座天生好奇心強，他們對任何新事物都保持著開放的心態，只要是沒看過的東西，都會想試著去探索，先不管結果如何，在嘗試之後，總能收穫到不同的知識，因此雙子座的人非常喜歡學習，只要一有空檔，他們就會去研究新知識或技能，再把所學應用到生活中，如果遇到不懂的地方，則會謙虛地向別人尋求建議，不怕覺得丟臉。