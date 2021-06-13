藍委許淑華。（資料照）

疫情快速升溫，疫苗嚴重不足，引發不少亂象，就連誰先打疫苗都成為民眾爭執的關鍵。南投國民黨立委許淑華12日在臉書曬出一張看板，上頭寫著大大的「台灣需要疫苗」，引發不少網友關注，截至12日晚間22時許，已有超過1.8萬人按讚。

許淑華12日在臉書寫下，「台灣需要疫苗」，並附上在路上的一張超大看板照片，雖只有短短六字「台灣需要疫苗」，仍引發不少網友分享、按讚。很多網友留言表示，「簡潔明瞭，淑華姐為民發聲」、「非常認同，給我疫苗，這是政府應該為人民做的」、「人民需要妳們幫我們發聲爭取」、「每個人都知道台灣需要疫苗，只有我們的官員還在擋、還在睡」，還有人說，我們要國際認證有保護力的疫苗。

許淑華之前也透露，辦公室每天接到的電話都是在問「我打得到疫苗嗎？何時能輪到我打疫苗？」但她計算，以現有的疫苗加上美國捐75萬，台灣有286.5萬劑，頂多只夠打到第五類的人每人一劑，打到第五類完只剩19萬劑，在這之前，民眾還要等待疫苗多久？百工百業還要維持類封城的狀況多久？

至於日本捐贈台灣的AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心已陸續撥配給各縣市，南投縣政府衛生局指出，民眾最關心第六類提供75歲以上，原住民65歲以上長者疫苗撥配量為1萬1304劑；縣府訂於15日上午9時起，各接種服務機構同步開放接種預約，16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。