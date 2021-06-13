「底部是利空淬煉出來的」，這個真理，從5月疫情爆發之初，一路走到現在，都可一體適用。

一個月前，台股經歷最恐慌、最黑暗的一段時間，甚至我們親眼見證了，盤中暴跌1417點的紀錄，可也就是那一天，一股作氣將利空反應完畢，接下來的台股，似乎就開始出現利空出盡的味道，但如何確定這個底部是真的底部呢？當然，就要透過利空來進行測試。

5/17盤中，雙北市長緊急發表聲明，一方面說明亞東醫院的群聚事件；另一方面柯市長鬆口表示，當日的確診人數更甚前一天，因此，雙北市長共同進行了高中以下停課的決議。就當時的時空背景來看，這是不是莫大的利空呢？而當天，雖然一度跌破5/12的低點15165點，但僅僅來到15159點後，就迅速見止跌，並且拉出近200點的下影線。且各位別忘了！5/11與5/12的暴跌，都是由於盤中走漏確診的訊息，但實際上利空的實現，是在盤後才發生。但5/17這天，是扎扎實實的進行「盤中利空測試」，若連盤中的利空都能守住，不就成就了利空淬煉底部這件事了嗎？

再將時空背景拉回到現在，過去一周的台股，其實也在進行類似的事情。5/31，台股重新收復17000點整數大關，並且在接下來4個交易日，穩穩在17000點之上，逐步站穩腳根，但6/5、6/6周休二日這兩天，再度驚爆兩大利空：1、疫情死亡人數創單日新高；2、兩大科技產群聚染疫。

正常情況下，6/7禮拜一的下跌已經不可避免，而的確，當天盤中一度也跌逾370點，但奇妙的事情發生了！當天竟然出現了一根，超過300點的下影線，台股亦由最低點16775點，一路向上狂飆，收在17083點。而6/9，則是由傳產股出現大逃殺，將台股殺至16907點，當天收盤甚至無力重回17000點之上，但很快的，隔天台股再度發動近200點的強勢突圍，迅速收復17000點，6/9的跌破，又成為「假跌破」。

過去一周，台股2度以利空來測試17000點，最後證明，這就是台股的硬支撐，那麼在沒有更大利空發生的前提下，我們可以這樣下結論，就目前來說，17000點是牢不可破的。有鑑於此，端午連假過後該往哪個方向操作，是不是就很明確了呢？

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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