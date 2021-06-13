24歲大陸正妹網紅「迅猛龍特蕾莎」擁有一張號稱沒加工的精緻美顏與嬌滴滴的嗓音，宛如林志玲的亮眼外表，讓她在網上迅速爆紅，社群網站吸引超過488萬粉絲追隨，更有「抖音第一美女」的美名。只是迅猛龍特蕾莎近日與另一位男網紅直播影片就在網上瘋傳，因為影片中她美顏濾鏡突然消失，讓她判若兩人的真面目全曝光，也讓網友震驚直呼：「她良心不會不安嗎？」

抖音正妹迅猛龍特蕾莎近日與男網紅一段跳舞影片在陸網瘋傳，因為影片中她一度因為美顏濾鏡突然消失，曝光了她原始真面目，不僅眼睛變小了，額頭也變得凸出許多，怎樣看都不像那個外界印象中的「抖音第一美女」。

美顏濾鏡不見了，抖音第一美女原形畢露。(取自抖音)

迅猛龍特蕾莎罕見曝光的零P圖照也在陸網火爆瘋傳，吸引大批網友熱烈討論，「掉美顏的時候確實和被拍的那個照騙很像，幻滅了」、「啊這也差太多了」、「美顏這麼厲害？？？」、「相信她沒整容了」、「這詐騙是可以判10年的程度」、「眼睛小了，鼻翼寬了」、「這姐終於翻車了」、「我再也不相信愛情」。

據說是迅猛龍特蕾莎的大學照。(取自微博)

迅猛龍特蕾莎平時美照。(取自微博)

其實迅猛龍特蕾莎自從在網路上爆紅後，難逃人紅是非多的道理，早前曾被網友起底與朋友在大學時期合照，並PO文提問「迅猛龍為何跟關了美顏不大一樣」，令大批網友看了照片驚呆直呼「這也差太多了吧」、「真的是同一個人嗎」、「她一直說自己沒整容，我是不信的」。