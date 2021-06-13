歌手莫文蔚近日在社群網站公開新歌《婦女新知2021》MV，還開心把MV中的浴袍造型換成自己社群網站的頭像，未料她此舉卻引發大陸網友不滿，更揚言抵制。原來莫文蔚在MV中穿的義大利Dolce & Gabbana（D&G）名牌衣，曾在2018年惹出辱華風波，隨後莫文蔚經紀公司也發出道歉聲明，宣布MV全面下架。

莫文蔚因為在《婦女新知2021》MV穿上D&G名牌衣，還將這色彩燦爛的浴袍照當成社群網站大頭貼，此舉惹來陸網友不滿，揚言抵制，該事件更一度登上微博熱搜榜冠軍。

莫文蔚浴袍裝捲辱華風波。(取自微博)

眼見風波越演越烈，莫文蔚不僅第一時間換掉社群大頭照企圖平息眾怒，隨後她的經紀公司也發出211字道歉聲明，「針對《婦女新知2021》MV中的服裝審核出現問題，工作室此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，對此表示萬分的歉意，希望得到公眾、媒體以及一直以來支援藝人的粉絲朋友們的原諒。」

莫文蔚經紀公司更宣布已在第一時間檢查所有合作品牌，同時通知各大平台下架相關MV，強調相關造型不會再次出現在新專輯的任何宣傳中，「再次為MV造型帶來的不良影響誠懇致歉，也十分抱歉假期期間佔用大眾公共資源，祝大家端午節安康。」

義大利精品品牌D&G 2018年在上海舉行時裝秀，因發布筷子吃義大利麵的影片，惹來辱華爭議，其設計師更在與網友對罵時，發表「我都會說中國是屎之國」的言論，引發群星抵制，影后章子怡更直接在微博開嗆D&G自取其辱。