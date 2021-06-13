疫情期間為了防疫，大家都留在家中不群聚，不管工作或與朋友之間，都增加了需要依靠視訊的機會，而作為台灣最多人使用的社交軟體LINE，最近就推出了全新的「LINE會議室」功能，以方便用戶能夠更簡單地進行視訊，而另一視訊軟體Zoom也推薦了內建的創意功能，讓大家在疫情期間也能愉快地與親友間互動。

LINE會議室的手機版中，只需要在聊天的介面右上角，點選攝影機的圖示，再選擇建立會議室，即會得到會議室的連結，只要點進去即能加入視訊。（LINE提供）

過去在LINE進行視訊時，用戶都需要把每位參加者拉入群組或多人聊天室後才能進行視訊，而全新的「LINE會議室」在手機版中，只需要在聊天的介面右上角，點選攝影機的圖示，再選擇建立會議室，即會得到會議室的連結，用戶不必加入群組，也能直接透過連結進入視訊會議中。

而且同時也會開啟臨時的會議聊天室，與一般的LINE群組用法一樣，不過當最後1人離開視訊會議後，即時的會議聊天室及會議也會自動結束消失，並清除所有內容，而會議連結最長可以使用90天，有固定視訊需求的用戶就相當適合這功能。

Zoom內建的「畫廊檢視」功能，在電腦中能夠同時出現49人的畫面，想要多人視訊的話也是另一選擇。（Zoom提供）

而Zoom也是熱門的視訊軟體，其內建的「畫廊檢視」功能，在電腦中能夠同時出現49人的畫面，想要多人視訊的話也是另一選擇，而且其還有內建「攝影棚特效」功能，可以讓用戶在視訊時加上客製化的眉毛、臉部毛髮和嘴脣顏色，更有升級版的表情符號庫可以使用，讓視訊變得更有趣。