兩周來的雨勢，讓台灣水庫進帳不小。(圖／台灣水庫即時水情)

上月底發出紅色警戒的中南部水庫，如今也幾乎都恢復「藍色狀態」，蓄水量達50%以上，但德基水庫與曾文水庫依舊僅有18%。(圖／台灣水庫即時水情)

在彩雲颱風外圍雲系和滯留鋒先後夾擊情況下，台灣從6月初開始降下大雨，讓多座水庫大進補，其中白河水庫也宣告「復活」。根據水利署最新數據顯示，中南部幾座主要水庫幾乎都已轉為「藍色」，也就是蓄水量超過50%，但唯獨德基水庫與曾文水庫依舊僅有18%。

回顧今年5月份時，當時北部的翡翠、石門水庫蓄水量一度滑落至59%、8.6%，中部的寶山第二、明德、日月潭、霧社水庫等更是都發出紅色警戒，除了日月潭水庫外全都剩不到20%，南部的曾文與南化水庫甚至慘跌至10%以下。

根據水利署資訊，隨著月初的滯留鋒後，台灣轉為午後大雷雨型態，每日水庫總進帳，少則200萬噸，多則3000萬噸，也讓56年來最嚴重旱災稍微緩解，如今點進「台灣水庫即時水情」可看到，上月發出「紅色警戒」的多座水庫，如今已經呈現「一片藍」。其中翡翠、石門水庫回升到86.6%與43.3%；中部的寶山第二、明德、日月潭、霧社水庫，以及南部烏山頭、南化水庫也全部回升至藍色的50%以上，分別為55.2%、57.6%、64.4%、53.1%、60.6%與61.1%。

但值得注意的是，中部最大的德基水庫與全台最大的曾文水庫，雖然也藉由這波雨勢進補不少，但蓄水量依舊是紅色警戒的18%，雖然曾文因總容量大，仍有9000萬噸水量，但相較去年同期少了12%；德基水庫雖從1.6%回升至18%，但至今也尚未回復到可進行發電狀態，大甲溪電廠也指出，就算水位回復到發電標準，也會優先蓄水供農田灌溉，不會先行發電，水情依舊是吃緊狀態，只能寄望未來多來幾場大雨，恢復蓄水量。