賈永婕號召企業界朋友一起捐贈「救命神器」HFNC。（摘自臉書）

賈永婕號召企業界朋友一起捐贈「救命神器」HFNC。（摘自臉書）

賈永婕在演藝圈等好友力挺下，已連續9天親送愛心便當到各大醫院挺醫護，她13日凌晨在臉書發文：「救命神器HFNC就要來了！請再等我一下」，原來她透過友人輾轉接到醫護界人士告知，現在全台醫院都在搶、也非常需要的是被他們簡稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），HFNC每台全配定價27萬，她的老公王兆杰第一時間就跳出來捐15台（共405萬），她更一一打電話給企業界友人，結果沒有一個人拒絕她，「到目前為止我總共募集到了252台（共6804萬），還在持續增加中」！

賈永婕說，這是一個因為「愛心便當」開始的故事，「星期四我記得中午當我送完愛心便當給萬芳醫院，回到家吃完水餃，喘口氣滑滑手機！這時收到一個臉書朋友的訊息！」朋友寫道：「嗨！永婕，我姊姊是南部醫院的護理主任在護理界30多年，她有一個訊息想請我轉達。醫院現在最缺的是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），醫護人員簡稱「救命神器」，一台全配定價27萬，這一台現在全台醫院都在搶，但是公立醫院還需要招標緊急採購程序才能買，一般呼吸器是面罩式，病人不能俯臥（肺炎病人需要俯臥姿位引流），也沒辦法吃東西。這個是鼻導管高流，病人可以自行進食。這台機器同時也可以降低護理人員的感染機率，對一線醫護來說，除了食物的打氣，這台救命神器是他們目前最需要的。提供你參考，如果行有餘力，其實號召藝人捐贈救命神器給一線公立醫院是最實際的。（不是強迫喔，只是提供參考，就是除了便當以外，我們可以做什麼～）」

她一看完訊息，立馬決定：「好！我一定要做些什麼！」第一時間她立刻求證身邊所有的醫生朋友「請問這台機器真的是救命神器嗎？」，台大醫院急診室第一個回覆她說「是真的，而且我們台大很需要，非常需要！如果有可以送來台大嗎？」她心想

：「什麼？不只公立醫院缺？連台大都缺？我心都碎了！」她也去爬文「Icu醫生陳志金」的文知道這是真的，再接下來亞東、榮總、慈濟來的訊息都說「是真的、是救命神器我們很需要」，讓她心疼直呼「天啊！」

接著，她找到原廠廠商，問到台灣有現貨，所以決定直接買機器捐物資給醫院，直接又快速，「現在就是在搶時間跟時間賽跑！我第一個打給老公，請問你要捐幾台？15台，我們能力有限這只能應付一家醫院的需求！」她接著開始一通電話一通電話地打去給企業界的朋友，「我沒有想到每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕我。天啊！我要哭了！已哭！我的朋友全部大力相挺，大家都好愛台灣，出錢出力！

她說，到目前為止總共已經募集到了252台還在持續增加中，「我們星期五完成所有金流，了解各大醫院的需求數量、星期六我們拆箱組裝準備出貨。我們會用最快的速度送到前線醫護人員的手中 ，感謝所有大愛的企業大愛的朋友們支持！小妹之後再唱名答謝」。文末她希望一切順利，支援前線的救命神器「馬上送到」！

而她po文一出短短時間內就被讚爆，直呼太感動了，謝謝她在這麼嚴峻的時候用熱血轉化成實際的幫助，主播陳海茵留言「真是人美心也美！太佩服你了！台灣就是要多一點像你這樣的人、少一點政治口水」，許多網友都請她一定要公布所有捐款的企業、「愛台灣的企業，我們也會支持、感謝他們」，

最早轉告賈永婕醫院最缺「救命神器」的友人，其實就是知名製作人兼編劇謝育秀，「她的姊姊是南部某醫院的護理科主任，謝育秀感動地說：「永婕一接到我的訊息，3個小時之內就把全台100台的現貨掃光，然後繼續再募，現在是廠商連假加班，下周飛機會運來其他的機器」，她大讚賈永婕真的非常熱心熱情且行動力一流，連她姊姊都驚呆了，「我姊是無心插柳，她以為把廠商現貨100台包下來應該就差不多了，沒想到會這麼多，永婕募集到的遠遠超過現貨，所以醫護人員都非常感動」。