反抗軍掌控的敘利亞北部城市阿夫林（Afrin）今天遭砲擊，造成至少18人死亡和23人受傷，許多受害人是在一家醫院被砲彈擊中時喪命。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，阿夫林西法醫院（Al-Shifaa）有1名醫生、3名醫院職員、2名婦女和2名小孩喪生。1名反抗軍指揮官也在那家醫院死亡，另有23人受傷。土耳其支持的反抗軍控制阿夫林市。
敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，砲擊鎖定市內多個地區為攻擊目標，並擊中那家醫院。
人權瞭望台組織又說，大多數受害人是在醫院被砲彈擊中時喪命，並警告稱由於部分傷者性命垂危，死亡人數可能會進一步攀升。
人權瞭望台組織指出，砲擊來自敘利亞北部阿勒坡省（Aleppo），鄰近庫德族部隊掌控地區。效忠伊朗和敘利亞政權的民兵盤據在阿勒坡省。
庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）發表聲明，否認涉及這起砲擊事件。（譯者：劉學源）1100613
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