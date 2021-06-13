本土疫情爆發，衛福部次長石崇良表示，「破口就是萬華這個地方」，引發爭議。前民進黨立委郭正亮直言，諾富特是誰管的？3+11是誰的決策？陳時中沒有責任嗎？所以石崇良的說法，是完全錯誤的，他要對萬華人道歉。

郭正亮12日在《國民大會》節目中表示，石崇良這個講法，真的非常糟糕，他甩掉兩個鍋，第一個是桃園的鍋；還有一個是中央的鍋。諾富特是誰管的？3+11是誰的決策？你幫你的長官閃掉，陳時中沒有責任嗎？

郭正亮接著表示，萬華人為什麼會火大，因為這次來台的是英國變種病毒，並不是萬華本土病毒。英國變種病毒是華航的機師帶進來的，因為機師跑去萬華玩，所以萬華人都覺得他們是受害者。他也選過萬華立委，所以他知道，大部分的萬華人都覺得自己是受害者，石崇良卻在那邊甩鍋。

郭正亮指出，諾富特歸是誰管的？在地政府也是桃園市，所以石崇良說「破口就是萬華這個地方」，姑且不認為他那麼有心機，但是非常糟糕，是完全錯誤的講法，因此他要對萬華人道歉。郭正亮指出，當破口講的明顯不對時，就會追究，追究3+11跟諾富特，桃園就浮上檯面了，這樣吵下去對你有什麼好處。

工運人士鄭村棋則表示，石崇良怎會沒有心機，他可以講別的，為什麼講萬華？郭正亮回說，有人就笨。所以真的要追究，破口在哪裡，那就是3+11跟諾富特，後面才有萬華。鄭村棋認為，他們一定算過，人家問破口在哪裡？他們一開始就推拖拉，可是被緊追不捨地問，終究要給答案，答案是回3+11的桃園，還是萬華？他們算一算之後，桃園比較重要、票比較多，艋舺比較小，就甩給萬華？