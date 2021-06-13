衛福部次長石崇良在立法院接受立委質詢時表示，這波疫情主要是台北萬華散播開的，「萬華是破口」，引發議論。台北市議員徐巧芯表示，石崇良不能把鍋推到跟他政治立場上無關的萬華，「非常可悲」。

徐巧芯11日在《關鍵時刻》節目中表示，石崇良的說法，她覺得非常誇張，也非常荒謬。如果今天沒有3+11的破口，萬華人怎會生病，這是一個很基本的問題。而且民進黨不能雙重標準，當時曾發生部立桃園醫院事件，如今換成萬華人，萬華人不也是我們的同胞嗎？

徐巧芯指出，為什麼一個衛福部的次長，可以在質詢時，大刺剌的把這個鍋甩給萬華呢？他應該要檢討政策？可以去看看國際媒體的報導，是如何講3+11破口這件事？不能說因為3+11這件事，有衛福部長陳時中扛責任，還有民進黨立委范雲，可能還有鄭文燦在桃園市，就把鍋推到跟他政治立場無關的萬華，這是非常可悲的一個行為。

徐巧芯認為，所以石崇良已經把所有的縣市區，分成民進黨執政縣市跟非民進黨執政縣市。如果是民進黨執政的縣市，比如桃園市發生什麼事情，政府挺到底，甚至連這3+11的破口，都可以甩鍋到其他的縣市。