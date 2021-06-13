籃網杜蘭特(Kevin Durant)、公鹿塔克(P.J. Tucker)在第3戰發生衝突，當時杜蘭特動口不動手，但他的保鑣居然衝入場內一把推開塔克，讓塔克氣得差點要動手。NBA在13日宣布禁止那位保鑣出席剩餘的系列賽，這引來球迷的訕笑與不滿，他們一方面嘲笑杜蘭特居然要帶保鑣上場，另一方面批評NBA嚴格處罰球迷卻放任保鑣衝撞球員。

Kevin Durant’s personal bodyguard, who is on the Nets’ payroll, was one of the people who charged the court to break up the confrontation between K.D. and P.J. Tucker.



H/T @joevardon



🎥 @espnpic.twitter.com/tRTcpSYFnV — The Athletic (@TheAthletic) June 11, 2021

事發於第3戰的第3節，塔克防守杜蘭特時被吹犯規，塔克發出怨言同時遭到杜蘭特嗆聲，爆發口角。塔克非常凶悍，湊上前與杜蘭特鼻子碰鼻子，一副要扁人的樣子。籃網布朗(Bruce Brown)橫身進來勸解，教練團也過來關切，此時突然一位黑衣黑人大漢衝進來推開塔克，他是杜蘭特的私人保鑣。

球星雇用保鑣很正常，但是保護到球場上就很罕見了，特別是他在場上對球員動手，後果可能很嚴重。一位球迷對球員投擲水瓶，遭到警察以傷害罪逮捕、永久驅逐；還有人辱罵球員的家人，同樣是永久驅逐。大家認為這位保鑣就算沒傷害罪也該是永久逐出場，不滿NBA的處罰過輕。

美媒《The Athletic》報導，那位黑衣人是杜蘭特的私人保鑣，不過他的薪水是籃網球團支付的，實際上仍算是籃網的雇員。杜蘭特和塔克都被吹技術犯規，但是籃網放任閒雜人等與球員衝突，理當也該受到罰款。杜蘭特的臉也丟大了，被球迷狠酸是「小孬孬」。籃網目前2勝1負領先公鹿。