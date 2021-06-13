54歲的李女，昨天深夜22時許，騎乘普通重機車由文心南路方向沿永春東路（由西往東）方向行駛，行至豐富路左轉欲往北行駛；遭到31歲的黃男駕駛賓士自小轎車碰撞肇事，李女傷重送往中山醫院救護。警方說，李女今天上午傷重不治，全案正由四分局南屯所及交通分隊處理中。
警方調查，李女昨天深夜騎乘普通重機車，由文心南路方向沿永春東路（由西往東）方向行駛，至豐富路左轉欲往北行駛；遭到黃男駕駛賓士自小客車，由文心南路方向沿永春東路（由西往東）往大墩南路方向行駛，至南屯區永春東路與豐富路口時發生碰撞事故。
警方指出，黃男賓士轎車的車頭，碰撞李女的機車的車尾，因賓士轎車撞擊強烈，造成左前方車頭凹陷，機車後骨架嚴重受損，機車的後輪斷裂變形；機車及賓士轎車的零件散落於路面，警方急忙派員於現場維持交通警戒。
警方表示，事故發生後，李女的頭部嚴重受傷，被送往中山醫院救護；黃男未受傷，黃男經檢測酒測值0.00MG／L，李女於今天上午傷重不治；事故發生時，台中市天候不佳是否因天雨影響視線釀禍，抑或有其他因素，全案正由警方協助調查處理中。
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