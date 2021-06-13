1名人妻小芳（化名）與結婚多年的丈夫感情轉淡，整日沉迷線上遊戲之下，竟結識網友並交往，丈夫事後發現提告求償，但法院認定是小芳先隱瞞已婚，判外遇男子免賠；不過小芳與對方分手2個月後，又在網路認識另名男子並交往，還創另個臉書帳號公然放閃，法院認為該男子同樣不知情，也判免賠；全案可上訴。

判決書指出，年約40歲的小芳與丈夫結婚16年，2人在婚姻後期已無感情交流，她因沉迷線上遊戲，前年7月認識1名網友A並交往，後來被丈夫發現，該網友被控告侵害配偶權；網友A在法庭上表示，他與小芳交往過程完全不知道對方未離婚，是小芳突然在去年4月說要與丈夫和好並提出分手，他才得知對方已婚。

小芳表示，網友A曾在電話中坦承在2人交往第2個月時就從臉書查到她已婚，且曾對她說「知道妳有家庭還決心要繼續和妳走下去」等話，認為對方早就知情；但法官認為對話內容是2人分手後說的話，認定該網友確實不知情，判免賠；離譜的是，小芳與該網友分手2個月後，又認識另名網友B並交往，甚至申請另個臉書帳號，張貼她與對方十指緊扣的照片，並標註兩人「穩定交往中」。

該丈夫事後崩潰發現小芳再度另結新歡，向網友B提告求償；不過法院發現網友B得知小芳已婚後，曾對小芳說「我想我們沒有開始，所以就此結束好了，我無法接受你是已婚的人。」法院因此認定他也不知道對方已婚，也判他免賠。全案仍可上訴。