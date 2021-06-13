日本贈與台灣的124萬劑AZ疫苗，其中50多萬劑已配發至各縣市，新北市、桃園市、台南市、高雄市12日下午率先開打；台北市和其他縣市都照原計畫15日起陸續接種。台北市今天上午8點開放85歲以上長者預約，新北市則透過里長通知，依時段分流施打。

台北市：施打對象包括第1至3類未接種第1劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民。施打地點為28家醫院、135家診所、12家聯醫門診部，今早8點開放預約。

新北市：首波對象為85歲以上長者約5.3萬人、長照機構住民及工作人員約2.4萬人、洗腎患者約1.3萬人、一至三類防疫人員及高風險者約5000人；85歲以上長者分區分里分時段輪流接種。

基隆市：分兩部分施打，第一種是第一、二、三、五、七類人員，盡速安排施打；第二種是85歲以上長者（原住民75歲以上），約7200人優先接種。

桃園市：第一波以81歲以上長者、75歲以上原住民優先，約5.2萬人，除復興區採專案辦理，其他將在各區共25所學校設接種站，民眾須在預定接種時間前半小時報到。

新竹縣：縣內87歲以上長者均可在第一梯次接種，由衛生局開立通知單、村里長協助發放，請家人接送前往接種站；若行動不便、無交通工具者，由村里長協助叫車，交通費用縣府負擔。

新竹市：14日起優先為80歲以上長者施打且免預約，透過鄰、里長家戶投遞「疫苗接種通知書」。戶籍不在竹市但有居住事實的長輩，也能聯繫鄰里長由公所協助造冊。

苗栗縣：因獲配疫苗數量不足，縣府決定採高齡者優先施打，施打日為6月15日，透過村里長造冊、通知時間及地點。

台中市：規劃比照投票方式，由里長造冊發放接種通知書，長者們可知道什麼時候到哪裡打疫苗，只要帶健保卡、雙證件到全市64處快打站或醫療院所即可。

彰化縣：15日起同步「萬人開打」，第一至六類對象，由縣府通知施打時間，75歲以上長者採電話預約。疫苗配送27處衛生所、25家醫院、58家診所。

南投縣：15日起各接種服務機構開放預約，16日起提供疫苗接種服務。

雲林縣：前5類人員由醫療院所施打，考量第6類人員行動不便，規畫在各鄉鎮設置施打站，兩者皆於15日統一施打。

嘉義縣：1至5類對象約6700劑，剩餘將禮讓85歲以上高齡者優先接種，再分批向下開放。除4大醫院、43家合約診所及18處衛生所，縣府擬在特定學校開設社區擴大接種站。

嘉義市：優先開放85歲以上長輩接種，即日起將透過鄰里系統逐一通知符合資格的長者，將花3天時間接種完畢。

台南市：即起至14日依疫苗接種順序，施打第一類到第五類對象；85歲以上長輩15日起施打，市府將主動通知。

高雄市：首波施打對象為87歲以上長者，於6月15日至17日接種疫苗；次波80歲至86歲長者暫定6月18日至22日；第三波則是75歲至79歲，預計6月23日起施打。

屏東縣：預計15日起開打，48處中大型接種站同步啟動，前5類人員由衛生單位主動聯絡。長者部分，年滿85歲者優先，一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長依居住地，通知施打時間及地點。

宜蘭縣：一至三類尚未接種人員、以及88歲以上長者優先。尚未接種人員安排在15日及18日，分別在溪北及溪南接種中心。

花蓮縣：15日開始施打，開放衛生所電話及網路預約。

台東縣：開放第一類醫事人員、養護機構工作人員、洗腎患者及75歲以上設籍台東者共4類對象，13日上午8點起開放預約。

澎湖縣：衛生局表示，設籍澎湖75歲以上長者7781人，若設籍澎湖但住在台灣，符合資格的鄉親可持健保卡、身分證就近至居住地合約醫療院所、注射站登記施打，不必特地返回澎湖。已針對75歲以上長者造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打，也可向衛生所、部立澎湖醫院電話預約。

金門縣：15日開始接種作業，9家合約院所提供接種服務，各合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院也可使用網路預約。

連江縣：包括75歲以上長者，各類人員於15日起辦理施打。