星二代歐陽娜娜以清新高顏值和拉得一手好琴的才女形象，打開知名度，近年歐陽娜娜把演藝重心轉往大陸，演藝成績橫跨戲劇、綜藝等領域，不過歐陽娜娜的身材始終都是外界焦點，而娜娜昨（12日）出席「微博電影之夜」活動時，又因為角度關係下巴擠出一團肉，與她曬出的精修美照似乎有點落差。

歐陽娜娜昨以一襲白色露背的薄紗禮服，氣質出席微博電影之夜紅毯，娜娜頂著微捲公主頭，露香肩和白嫩美肌，禮服的大U領讓她解放少女酥胸，歐陽娜娜清純中又帶有性感，而袖子和裙擺的紗質設計，讓歐陽娜娜整個人散發童話公主的仙氣氛圍。

不過歐陽娜娜在紅毯接受訪問時，當鏡頭一拉近，以側臉入鏡的歐陽娜娜雙頰圓潤，下巴肉還相當明顯，與歐陽娜娜在微博曬出美照的尖下巴，似乎有些落差，微博博主「美ye」也發文評論，勸歐陽娜娜該減肥了，引發正反兩面評論「歐陽娜娜仙女真好看」、「小肚子和胳膊的肉肉太明顯了」 、「歐陽娜娜很美」，不過許多粉絲則跳出來護航，認為是禮服與拍攝角度的關係，才會讓歐陽娜娜看起來略顯臃腫。

歐陽娜娜曬精修美照。（圖／取材自歐陽娜娜微博）

微博博主「美ye」微博全文。（圖／取材自美ye微博）

而將在後天（15日）迎接21歲生日的歐陽娜娜，則在受訪時提到，她期許自己能繼續努力，好好做音樂和演戲，歐陽娜娜也進一步透露，在7月將有新專輯和藝術音樂作品。