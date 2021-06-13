調查局上月與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓共和國破獲電信詐騙集團並逮捕48名台籍詐騙成員，押解回台後在鳳山防疫旅館隔離14天，未料連續大鬧防疫旅館，撕毀床單，甚至自8樓窗外垂降偷渡香菸再分送給其餘樓層集團成員，12日凌晨48人隔離期滿解封，檢警出動大批人馬，穿著防護衣在旅館迅速當場全數拘提，將針對詐騙及毀損，違反防疫規定偵辦。

據了解，其中十多名犯嫌大鬧防疫旅館的離譜行徑，高雄市府也祭出重罰，對違反防疫規定的詐騙集團成員，開出19張10萬元罰單，共計190萬。

據了解，這個詐騙集團很多是詐欺慣犯，有在國外詐騙的經驗，詐團在北馬其頓共和國設立電信詐欺機房後，於當地透過電話轉接至第三國，再轉回台灣或大陸行騙，檢調獲報後與當地警方聯手，將其一網打盡，5月27日調查局人員從北馬其頓押解48人，隔日傍晚搭機抵台。

犯嫌回台經過檢疫後，便搭乘防疫專車進入主管機關指定，位在高雄鳳山的某禁菸檢疫隔離旅館。未料，犯嫌不但不知悔悟，還大聲喧嘩、撕毀床單；退房時，飯店人員進入房間，看見竟然是一地的瓜子殼及垃圾，整個房間髒亂無比，令人氣憤，且48人中，還有2人未繳交防疫旅館費用。

隔離期間，高巿府雖派人電話聯繫、到場檢查，以確定人都在防疫旅館，但這些狡滑的詐騙老手仍抓住空檔，無視防疫規定，私自離開房間到隔壁房找其他人串門子聊天，還有多人將棉被集中給其中1嫌收集後，將棉被相互綑綁，宛如電影情節般，從8樓窗戶外向下垂降，再將外送進入旅社的香菸裝在空紅茶包及餅乾盒內「偷渡」分送給集團成員，對於隔離期間的誇張行徑，高市府獲悉後也不手軟，鐵腕對相關違規人員開出19張10萬元罰單。

詐團48名涉案犯嫌，12日凌晨零時隔離期滿，隨即由警調至防疫旅館拘提犯嫌並視訊詢問。檢調指出，雖然部分詐欺慣犯在旅館內有多次違規紀錄，但在隔離14天期間，警調均全程在場監控，並無人逃逸、離開旅館，也未與外人接觸等情事。

檢調表示，該案遵從中央流行疫情指揮中心指引，全程以最高規格的防護措施執行，從押解犯嫌到解隔離後的詢問過程，均採取與辦案人員最少接觸方式辦理，並完全隔絕與一般人接觸，48名犯嫌在北馬其頓搭機前，經PCR檢測均為陰性，入境後隨即進行14天隔離檢疫，並在隔離期滿前採檢，PCR採檢結果也均為陰性。

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