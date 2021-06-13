有「黃金雨」稱號的阿勃勒，常作為台中市景觀樹木。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

市府盤點全市26處阿勃勒盛開地點，逐一拍下並公布於網路，讓市民在家即可欣賞初夏限定的戶外美景。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

本土疫情嚴峻，民眾在家還可看美景。夏季為阿勃勒盛開的季節，台中多處街道及公園一片耀眼金黃，因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，台中市政府建設局特別盤點全市26處阿勃勒盛開地點，逐一拍下並公布於網，讓市民在家即可欣賞初夏限定的戶外美景。

建設局長陳大田說，疫情間不鼓勵民眾進行戶外活動，建設局身為城市景觀推手，以線上賞樹方式提供民眾繽紛景象和生機蓬勃的自然市容，增添不同賞玩樂趣。

陳大田表示，有「黃金雨」稱號的阿勃勒，常作為台中市景觀樹木，以北屯區旱溪東路、西路及南區興大路最具盛名，串串的金黃小花掛在枝頭，每年5月至6月伴著微風搖曳，於街道上隨風飄落，是夏季吸睛的必拍風景。

建設局指出，市府逐一拍下阿勃勒盛開美景，包括北屯區旱溪東路與西路、北屯兒童公園、南興公園；北區太原公園；南區興大園道、樹德公園、江川公園；東區東峰公園、大智公園、樂成公園；南屯區黎新公園、鎮平公園、文心森林公園、龍德路一段。

還有西屯區協仁公園、協和公園、福安公園；潭子區頭家公園、潭子運動公園；東勢區東新里公園；太平區永樂公園、永樂公園；大里環保公園；大雅區大榮公園；烏日區兒三公園等26處，公布於「建設大台中」粉絲專頁相簿，歡迎大家前往瀏覽。