明天端午節起一連六天中南部都有較大雨勢，氣象專家吳德榮表示，明起至周六台灣附近盛行西南風，中南部日夜都有降雨機率，當風強水氣多時，中南部有較大降雨，並擴展至部分北部及東半部地區，同時指出梅雨季尚未結束，各國模式模擬可能在下周重返台灣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，第4號颱風「小熊」，上午將登陸越南北部；將導致南海轉為盛行西南風，且於明(14)日抵達台灣附近。明起至周六(14至19日)台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至部分背風面的北部及東半部；風弱時，主要降雨則侷限在中南部。迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；而背風面則有日夜變化、比較偏在午後，且白天炎熱、氣溫偏高。

中央氣象局最新(13日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，第4號颱風「小熊」，上午將登陸越南北部。（翻攝自氣象局）

此外，吳德榮表示「梅雨季」尚未結束，美國(GFS)模式模擬下周日(20日)梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，歐洲(ECMWF)模式則模擬在下周二(22日)，但皆已是末期的模擬，有不確定性需再觀察。

最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬，下週二(22日)「梅雨滯留鋒」已在台灣上空。（翻攝自 三立準氣象· 老大洩天機）

至於今天天氣，吳德榮說，今天全台各地天氣晴朗、白天炎熱；大氣不穩定度略提高，午後強對流近山區發展，平地受影響範圍擴大，有劇烈天氣發生的機率，要持續注意氣象局發布的特報。各地氣溫，北部23至35度，中部23至37度，南部24至36度，東部23至36度。