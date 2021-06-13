世界排名第一的「紅魔」比利時在當家前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)的衝鋒下，13日在歐國盃小組賽B組以3-0輕取俄羅斯。踢進兩球的盧卡庫卻心繫球場的另一端，因為他的好友艾瑞克森(Christian Eriksen)在前一場比賽突然栽倒被送醫急救，盧卡庫急得哭出來，他進球之後還大喊艾瑞克森的名字：「Chris，Chris，我愛你。」

艾瑞克森是丹麥人，他與盧卡庫是義甲國際米蘭的隊友，兩人私下擁有跨越國度的真交情。盧卡庫說他接到艾瑞克森送醫的消息之後非常害怕，「我與他相處的時間多過我自己的家人。這場比賽很難熬，我希望他能健健康康，我也把這場比賽獻給他。」

開賽第10分鐘，盧卡庫就在大門前接獲隊友妙傳，轉身甩開兩名俄羅斯後衛同時起腳破門！第34分鐘，替補上場的穆尼爾(Thomas Meunier)又在門前踢進一球，這球具有歷史意義，是歐國盃史上第一顆在上半場由替補球員攻進的球。比賽末段的第88分鐘，穆尼爾把球往前傳，盧卡庫獲得單刀機會，衝到禁區再下一城！

比利時追平過去在歐國盃小組賽的最大勝分，盧卡庫成為國家隊在歐國盃的進球王（4分）。俄羅斯則是從未在歐國盃比賽逆轉成功，過去12場只要開場落後了就一定贏不了，累積10敗2和。然而比利時的勝利付出慘重代價，後衛卡斯塔涅(Timothy Castagne)在上半場與俄羅斯球員相撞，造成眼眶骨折，他整個歐國盃賽事都報銷了。