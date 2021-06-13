隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，疫苗也成為各界討論的熱門話題，女星大S（徐熙媛）昨（12日）凌晨在IG限時動態發文：「我們被集體屠殺了！」發文引發熱議，經紀人則代大S表示：「現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」而大S的好姊妹吳佩慈昨晚也在IG談疫苗：「希望我年邁的父母親能早日打上國際認可的疫苗！希望大家都能有想打就可以打到疫苗的自由！」

大S上周才因單方面宣布與汪小菲離婚，震撼演藝圈，向來有話直說的大S昨則在IG激動發文：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，指自己的微博、IG被鎖，事後大S則澄清是她自己手殘不會用「但狠話是保留的奧！」對此，經紀人則代大S說明：「大S想表達的是，現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！」至於婚變一事，經紀人則表事，婚姻是私事，不再做回應。

大S的姊妹淘吳佩慈昨也在IG限時動態談疫苗：「希望我年邁的父母親能早日打上國際認可的疫苗！希望大家都能有想打就可以打到疫苗的自由！希望所有人的生命安全都能得到保障！」

吳佩慈IG限時動態全文。（圖／取材自吳佩慈Instagram）

42歲吳佩慈為富商紀曉波生下2男2女，升格當四寶媽的她，近年把重心放在育兒上，吳佩慈的IG也鮮少發文，最後一次更新文章是在2020年7月份，這回吳佩慈以限時動態發聲，也格外引發關注。

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