76ers starting SG Danny Green is expected to miss two-to-three weeks with a right calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 12, 2021

東區龍頭七六人的傷兵情況日趨嚴重！在東區準決賽G3打不滿4分鐘就告傷退的七六人先發前鋒丹尼格林，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日爆料，將因右小腿拉傷至少缺席2到3周，代表他沒辦法繼續在東區準決賽出場了。

丹尼格林在東區準決賽G3開打只有3分45秒，就因右小腿拉傷提前退場，隨後下半場回到場邊，右腳已經穿上保護靴，表示他的傷勢情況不太樂觀，目前七六人必須等到兩周之後再做評估，如果七六人闖進東區冠軍賽，他才有望回歸。

本季例行賽場均9.5分、3.8籃板的丹尼格林，除了他擅長的三分火力，更重要的是他的防守，他也是湖人上季奪冠成員之一，七六人本季只要排出班西蒙斯、塞斯柯瑞、丹尼格林、托必亞斯哈里斯與恩比德先發，戰績是傲人的32勝7敗。

七六人當前除了丹尼格林，恩比德也是帶著膝蓋半月板撕裂傷勢硬打，如今少了丹尼格林助陣，在東區準決賽2比1領先老鷹的七六人，必須改用寇克馬茲、賽布爾等人取代他的位置，七六人總教練瑞弗斯說：「我們的下一個人必須站出來！」