1名父親9日發現女兒有輕微發燒、腹痛，原本以為僅是一般脹氣，但就醫驗血後發現女兒肝指數飆升至1萬多，屬猛爆性肝炎，12日晚間甚至呈現敗血性休克，緊急住進加護病房，醫師最後查出女兒心臟遭病毒感染（心肌炎），引發多重器官衰竭，目前已裝上葉克膜搶救，若各項指數仍為回升，不排除裝上心室輔助器。

1名父親在臉書「爆廢公社」發文表示，他的2女兒在本月9日凌晨有輕微發燒症狀，隔天診所醫師判斷是脹氣所致，但女兒服藥後雖有退燒，但仍毫無食慾並嗜睡，他因此決定在10日中午到汐止國泰醫院掛急診，院方做了X光後為女兒做通腸，但不久醫師在女兒下腹部X光片中發現異常，推斷是蘭尾發炎部位擴散，引發腹膜炎。

1名父親崩潰陳述，他的女兒從原本腹痛，送醫後竟發現猛爆性肝炎，還來查出是心肌炎導致器官衰竭，目前正裝上葉克膜搶救。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名父親崩潰陳述，他的女兒從原本腹痛，送醫後竟發現猛爆性肝炎，還來查出是心肌炎導致器官衰竭，目前正裝上葉克膜搶救。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

該父親說，女兒驗血結果肝指數1萬多（正常值40以下），可能為猛爆性肝炎，腎臟也有衰竭現象，院方因為沒有兒童加護設備需轉診至內湖三總，此時女兒已意識模糊，僅不斷呻吟苦喊；三總醫師認為因女兒已呈現敗血性休克，需到小兒科加護病房全天候監控，後來查出心臟疑似遭病毒感染引發心肌炎，多個器官才受影響。

該父親說，11日凌晨女兒病狀始終未好轉，院方從安裝導管、強心針、升血壓藥換了3種皆無效，最後通知因血壓過低，必須考慮為女兒安裝葉克膜了，他與妻子接獲通知後趕往醫院，親眼見到女兒從病房準備推入開刀房，「看著妹妹渾身都是線路管路，我忍不住嚎啕大哭，媽媽更是無法承受癱軟在地。」

該父親說，女兒裝上葉克膜後各項指數沒有明顯回升，病毒感染源仍不明，也陸續施打2次免疫球蛋白花費約20萬，一直到12日院方表示肝、腎指數未起色，神經反應也在衰退，預計會裝上心室輔助器搶救心臟功能；目前女兒仍在加護病房與死神搏鬥，他在網路上心碎地陳述這段過程。