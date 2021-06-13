高雄一名6旬男子，開車行經公園時，見到一名領有殘障手冊的女子，獨自坐在公園石椅上，於是上前攀談，判斷對方心智不全，於是試探女子要帶他去買東西吃為由，先帶她去超商買麵包，接著要對方上車，載至摩鐵內強行猥褻，女子回到家後，家人見到她手上還有麵包等物追問來源，女子才說出遭到對方帶到摩鐵上下其手，家人一怒之下報警，警方透過監視器逮捕馬男，一審判8個月有期徒刑，但馬男認為量刑過重上訴，法院駁回上訴。

根據判決書記載，馬姓男子於民國109 年3 月3 日16時40分許，駕駛自小客車，行經高雄市一處公園時，A 女獨自坐在公園石椅上，馬男由A 女外觀及與A 女交談後，知悉A 女係智能障礙人士，利用A 女心智缺陷不知抗拒之機會，示意A 女上車，搭載A 女至某汽車旅，並在旅館內以手觸摸A 女左胸、下體，且親吻A 女嘴巴，A 女返家後，向家人表示有遭他人開車載走，並遭觸摸其胸部、下體等情，A 女之家人得知後，怒向警方報案。

根據法院審理，一審認為認馬男罪證明確，論處刑法第225條第2項乘機猥褻罪，怒斥被告利用A 女因心智缺陷而不能理解「性」之意義，且不知加以抗拒之機會，對A 女為猥褻行為，所為足不可取，判處8月徒刑。

但馬男認為量刑太重上訴，高等法院高雄分院審理後認為，考量被告犯罪情節重大及A 女及其家人所受損害程度，且被害人家屬表示不可原諒，不願與被告和解，且馬男將罹患重度身心障礙之A女，誘騙至汽車旅館予以猥褻，犯行重大，之犯罪情節非輕，原判所為量刑應屬允當，被告上訴為無理由，應予駁回。又因被害人家屬不願意原諒馬男，亦不願與被告和解等情，不宜宣告被告緩刑。