美國CDC正在調查接種輝瑞/BNT、莫德納疫苗後出現心肌炎、心包膜炎的案例，確定是否和疫苗有關。

美國聯邦官員正在調查民眾接種輝瑞/BNT、莫德納疫苗後出現心肌炎、心包膜炎等罕見心臟疾病的案例，案例將近800例，主要發生在年輕男性身上，目前尚無法確定是否全數和疫苗有關。

《紐約時報》（New York Times）報導，根據美國聯邦官員於10日召開的疫苗安全會議，目前正在檢視將近800例心肌炎（myocarditis）、心包膜炎（pericarditis）的罕見心臟疾病，雖然現階段並非所有案例都被證實和施打疫苗有關，專家也認為接種疫苗利大於弊，不過當天官員呈現的報告內容確實讓部份專家感到擔憂，因為有超過半數病例都發生在12至24歲族群，不過這個族群只佔數百萬劑已經接種的疫苗中的9%。

發表數據的美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的疫苗專家島袋（Tom Shimabukuro）表示，「顯然我們在那裡有不平衡。」

CDC顧問將在18日開會，探討疫苗和心肌炎、心包膜炎之間的關係。

官員指出，約2/3案例都是年輕男性，中位數約為30歲，數字比預期還要高。

截至5月31日，一共有216人在施打1劑疫苗後出現心肌炎或心包膜炎，573 人是在第2劑後才出現，多數案例都是輕症，不過仍有15人住院治療，在接種第2劑疫苗後出現症狀者中，施打輝瑞/BNT疫苗的案例數又是莫德納疫苗的2倍。

報告指出，16、17歲族群中一共發生79例，不過一般預測值為19例；18至24歲族群中共有196例，一般最大預測值為83例。

島袋表示，真正的發病率數值可能會更低，因為青少年上個月才開始接種疫苗，目前這個族群的數據仍相當有限。