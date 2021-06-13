甲安埔首座公托616起招生，中市府鼓勵線上報名。（台中市政府提供）

台中市大甲、大安、外埔首座公托「大安社區公共托育家園」招生活動起跑！社會局指出，預計收托0至2歲共計12名嬰幼兒，開放登記報名期間為6月16日上午9時至6月25日下午4時止。因應疫情，招生說明會改採臉書播放影片介紹，也新增線上報名，有需求的家長請多加利用。

社會局指出，大安社區公共托育家園採日間收托，預計收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，並協助家長申請托育費用補助。

凡設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記。若申請收托嬰幼兒超過收托名額，將於6月28日上午9時抽籤。

社會局說，考量國內疫情嚴竣，為避免群聚引發感染風險，此次取消招生說明會，改為製作招生宣傳影片，在「台中市大安社區公共托育家園」臉書公布，透過影片介紹社區公共托育家園特色及詳細招生說明事項，提供有托育需求家長更多元的收托資訊。

社會局強調，為讓青年安心成家，提升生育率，營造友善幼托照顧環境，台中市積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供市民平價、優質、大量、可近的機構式公共托育服務，滿足家長托育、親子活動、親職教育等需求。

家長除至大安社區公共托育家園(大安區中山南路296號)登記，也可多利用線上報名，填妥申請表提交即可，減少接觸，降低傳染風險，如有問題可電話洽詢。