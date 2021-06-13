蔡英文總統11日對防疫工作發表談話，首度為因疫情而往生者表達歉意，總統表示，對於受到感染，甚至因此失去生命的國人，「身為總統，我要在此表達最深切的不捨與歉意」。對此，國民黨前立委孫大千表示，與其用一句遲來的道歉來應付了事，並點名4個人說，蔡英文應該讓他們負起政治責任。

孫大千今（13）日在臉書直言，蔡英文真的以為一句廉價的道歉就可以讓真正應該負起責任的人高枕無憂了嗎？並點名去年破壞台灣疫苗採購的綠營立委、推動3+11政策的民進黨立委范雲、拍板定案3+11政策的衛福部長陳時中，以及稽查諾富特飯店大意失職的桃園市長鄭文燦。

孫大千說，如果上萬民眾的確診以及400多條人命的犧牲還換不到政治人物負起責任，台灣人民的生命在民進黨眼中真的這麼不值錢嗎？

孫大千點名4人應負起政治責任。（圖／摘自孫大千臉書）

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