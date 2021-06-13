中市立體停車場興建進度，總計共19處。（台中市政府提供）

施工不能漠視防疫！國內疫情嚴峻，台中市政府交通局為兼顧立體停車場工程進度及防疫，於各施工現場推行5大防疫措施；包括工地現場實聯制、進入工地量測體溫並確認人員身體狀況、工地現場備酒精、施工人員全程戴口罩、會議採視訊或戶外限制人數討論等，讓工程穩定推進，舒緩地方停車需求。

交通局長葉昭甫說，台中目前共有8座立體停車場持續進行施工，各場工程進度穩定，部分進度更超前。而因應新冠肺炎防疫三級警戒，市府也相當重視工地現場各項防疫作為，並落實五大防疫措施，希望確實掌握每日工地人數與出入人流足跡，同時加強工地清潔消毒，確保工地作業人員健康安全。

葉昭甫指出，市府相當關注工地作業人員用餐防疫尊嚴，已規劃合適用餐空間，也保持人與人的適當社交距離、設置桌椅及用餐隔板、保持空間通風狀態良好，並分流批次用餐。

台中市人口稠密，為改善各地停車問題，市府提出「路邊為輔、路外為主」的停車政策，近年積極闢建立體停車場，並已投入67億元興建23座立體停車場，其中15案也獲中央前瞻計畫經費補助。

葉昭甫表示，23案停車場中，已有2座完工並啟用、13座規劃設計中、8座施工中，各案進度皆穩定進行；針對施工中停車場，疫情期間除強化各項防疫作為外，市府也持續督導工程進度，要求工程如期如質完成。

交通局強調，目前施工中的停車場中，豐原轉運中心暨立體停車場、舊社立體停車場、正心立體停車場及東榮立體停車場等工程進度已達50％以上。其中豐原轉運中心暨立體停車場、舊社立體停車場預計今年底完工，這2場預計可提供超過550席汽車格位及近1,000席機車格位，增加地方停車供給。