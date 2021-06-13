根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日爆料，本季例行賽成為史上首位女性代理總教練的馬刺助教貝琪哈蒙，即將跟拓荒者、魔術兩隊面試總教練工作，假如可以順利成真，她將成為NBA史上首位正式接掌球隊兵符的女性總教練。
球員生涯曾6度入選WNBA全明星賽的貝琪哈蒙，2014年正式成為馬刺助教，也是史上首位女性助教，在馬刺總教練帕波維奇身邊努力學習，除了曾在夏季聯賽擔任馬刺主帥，更在去年12月31日因為帕波維奇被趕出場暫代馬刺兵符。
只是貝琪哈蒙想要搶到拓荒者總教練位置難度不小，根據查拉尼亞收到線報，將跟拓荒者面試主帥工作的人除了貝琪哈蒙，還有呼聲最高的快艇助教畢勒普斯、籃網助教丹托尼、馬刺副總裁布倫特貝瑞與南卡羅萊納大學教練道恩史坦利。
畢竟成為NBA助教跟成為NBA總教練的意義很不同，貝琪哈蒙的執教能力雖受帕波維奇高度肯定，重點是拓荒者與魔術高層能否打破以往的性別觀念，大膽選擇貝琪哈蒙擔任主帥，但以目前情勢來看，貝琪哈蒙想要圓夢的機率並不大。
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