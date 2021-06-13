台灣已升三級警戒1個月，許多人好奇何時才能恢復正常生活，台大婦產科醫師施景中在臉書引述網友貼文說，根據6/11摩根大通的一則報告顯示，歐洲多國與以色列接種歐美大廠製造的疫苗，當疫苗施打到一個程度，確診數就會明顯下降。因此他說，「看來我們正在打的疫苗，施打率若超過35%，就有機會壓平曲線了，大家撐住。」

台大婦產科醫師施景中昨在臉書發文表示，新冠疫苗開始施打，到底何時可以恢復正常的生活？一名熱衷於外電的網友，找到了6/11摩根大通根據公開資訊所做的新冠肺炎及疫苗施打率報告。

施景中引述網友的貼文表示，這份報告中的重點很多，其中有一張圖片顯示出施打歐美國家研發出的疫苗，施打率與每百萬人確診數的七天平均之間的關係。無論是接種輝瑞／BNT、莫德納或是AZ疫苗，荷蘭、英國、瑞典、法國、以色列等國家，全部都在疫苗施打到一定程度後，確診數開始出現明顯下降，曲線一致非常漂亮地下滑。

施景中指出，由此可見，當我們正在打的疫苗，如果施打率超過35%以上，就有機會壓平曲線了，當然還有很多因素會影響，但大家撐住了。另近日也有許多新聞傳出，不少民眾計畫揪團出國打疫苗，也可以參考一下。