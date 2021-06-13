【愛傳媒特約記者賴御文報導】網傳柯文哲寫下對蔡英文總統的批評長文，文章說蔡英文「毫無絕大部分人走過的生命體驗」，「無法體會窮困階層改變命運時，多麼依賴政府的信用」，在結尾還評論說蔡總統「由於缺少人生經驗，這個總統缺少了一顆仁慈的心和悲憫的情懷」，「活在自己的世界，只能在那空蕩的官邸中單獨一個人，抱著她的貓想事情。」

儘管台北市長柯文哲最近炮轟中央的火力非常強大，接近柯文哲的友人表示，這篇文章在幾年前就已經流傳過一次，不知道為什麼最近又出現了，這個內容雖然試圖模仿柯文哲的口吻，但是絕對不是柯文哲所寫的，所以是假訊息，請大家不要再傳了。

柯文哲最近因為疫情，多次批評蔡總統及中央政府，先前新冠肺炎死亡數超過100人時，他就批評說沒看總統蔡英文為此開記者會；但是高端股票一跌停就出來開記者會。對疫情指揮官、衛福部長陳時中解釋疫苗代工為什麼破局，柯文哲也直接嗆「這些話我都不想再聽」；日前衛福部次長石崇良說「萬華是疫情破口」，台北市長柯文哲更是重炮批評石崇良應該知道自己失言，還強調「除非他想要再被我砸第二次病歷」。

柯文哲的友人指出，柯文哲一向有話直說，從不怕得罪人，就算對象是總統也一樣，不過那封批評蔡英文總統的信的作者確實不是柯文哲，請大家不要再轉傳假訊息，以免以訛傳訛。