【愛傳媒黃文博專欄】明明是入夏前的朗朗晴空，抬頭仰望，你不覺得天空總是一片黑嗎？當然不是視覺上的黑，而是心理上一股被黑的憤怒感。被黑了什麼？可多了。

1. 黑數！

鴕鳥式疫情控管，拒絕廣篩。無視離譜的高死亡率，也要堅持當「數字控」。潛藏的無症狀染疫黑數，成為埋在社區的不定時炸彈。

2. 黑心！

疫苗採購過程所表現的低能智障，舉世無雙。太多違情背理的詭異，讓人恍然大悟，買嘸，原來跟低智商無關，跟壞心眼有關。這是一齣黑心編劇「假愚蠢、真歹念」的金光戲。

3. 黑手！

黑手有兩種，幹技術活的黑手，令人尊敬。幹掉人命的黑手，讓人痛恨。採購國際疫苗，留好幾手；唬弄民間捐贈，不伸援手；旁觀雙北抗疫，拒絕出手。黑手手上沾滿亡者鮮血。

4. 黑影！

只要出聲質疑，不管你是媒體、民代或院士，無論出於不滿、善意或看不下去，必被官員駁斥，必被執政黨譴責，必被網軍圍剿，必被側翼潑糞。統治集團針對負面聲浪的壓制，原則是看見黑影就開槍。

5. 黑箱！

疫苗採購堪稱天字第一號國家機密，賣方身份是誰？號稱買了多少？實際買了多少？議定價格多少？訂金付了多少？交貨序位排名？競價者有誰？已交貨來源？未履約原因？通通一問三不知，全部推給保密協定。關在黑箱裡的疫苗，是統治者的袖裡乾坤。

6. 黑鍋！

「中國打壓！」好用極了，面對所有質疑的唯一標準答案：中國打壓，所以__________。墊背者的設定完成，甩鍋責任從申論題變填空題，黑你又怎樣？

7. 黑魔法！

高端股價連續跌停，神秘買盤挺身承接。國產疫苗二期未過，政府通靈預言7月開打。一年來言之鑿鑿買到的疫苗，紛紛離奇的消失無蹤。難以解釋的事件頻傳，已非人間道能懂，必是黑魔法作祟。

8. 嘿嘿嘿！

疫苗成為中央政府箝制地方的戰略武器，動輒威脅減配，對插隊施打與打人情針，卻沒有預做防範。當過氣藍營人士遭爆插打，嘿嘿嘿，這下可逮到了，總統9號親自出面痛斥特權，義正詞嚴。

嘿嘿嘿，沒料到，隔天就爆出回鍋行政院的人才丁丁竟然早打了疫苗。俗話說，囂擺沒落魄久，嘿嘿嘿，這不誤傷隊友了嘛。至於除了人才丁丁，還有多少當權人士偷打人情針？嘿嘿嘿，你猜。

9. 黑人問號！

死亡率為什麼這麼高？死後確診為什麼不斷發生？輕症集中收治所為什麼不蓋？自主快篩為什麼不推？民間捐贈疫苗為什麼卡在衛福部？

政府採購疫苗為什麼那麼少？百姓為什麼要當白老鼠？從4月開始，台灣人的日常，除了小號、大號，還有問號。

10. 黑頭粉刺！

用力、用全力、用盡全力、用盡吃奶力，府院黨力推那一支。那種執著，那種鐵了心，那種難看吃相，那種霸王硬上弓，像極了青春期男女攬鏡擠粉刺，狠下心非把黑頭給擠出來。原來，這個統治集團一直處在荷爾蒙旺盛的青春期，難怪滿臉黑頭。

看了以上十點，你覺得台灣的上空黑不黑？如果你認為一點也不黑，是因為你黑白不分。

冷戰時期，邱吉爾口中的鐵幕，區隔東西歐的無形界線，是過去式。抗疫時期，台灣的重重黑幕，嚴重戕害人民的生存權利，是現在進行式。

比起黑幕，鐵幕算什麼！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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