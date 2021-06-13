印地安人上演難得一見的絕地大反攻，他們13日對戰水手，居然在9局下半、兩出局、無人在壘、落後3分的情況下追平，然後第10局下半水手發生致命傳球失誤，印地安人就在驚奇聲中偷走勝利，以5-4氣走水手。張育成擔任先發三壘手，排在第六棒，他首個打席與菊池雄星纏鬥8球獲得四壞保送，不過後來兩打數掛零，打擊率0.172。

水手先發投手菊池雄星7局無失分，他退場時水手以4-0領先。印地安人只剩兩個半局可以反攻，他們8局下擊出陽春炮先追1分。9局下半水手投手孟泰洛(Rafael Montero)解決兩人之後，印地安人贏球的機率微乎其微，總教練決定換上代打齊默(Bradley Zimmer)來代替張育成。

戲劇性逆轉出現了，印地安人連續取得兩個四壞保送，再換上代打布雷德利(Bobby Bradley)。布雷德利擊出安打得1分，緊接著李維拉(René Rivera)擊出關鍵二壘打，4比4平手！

10局下水手再換投手席沃德(Paul Sewald)，他一登板就被敲了安打，形成一三壘有人，然後故意四壞弄成滿壘。無人出局滿壘，印地安人距離獲勝只差一小步了，但此時又有一個戲劇性鏡頭。拉米瑞茲(Harold Ramirez)打成投手前內滾，席沃德撿球直傳本壘居然傳歪了！三壘跑者滑回來攻下最後一分，發生再見失誤的席沃德蹲在投手丘前不敢置信，就算他改丟一顆四縫線速球可能都不會這麼糟。最懊惱的仍是提早離場的印地安人主場觀眾，後悔沒有堅持把比賽看完了。