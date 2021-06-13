香港《星島日報》報導，昨天是反對修訂《逃犯條例》衝突爆發2周年，有網友號召上街參與未經批准集結，香港警方嚴陣以待。到今天凌晨，警方在旺角共拘捕3名年齡在14至19歲之間的青少年，另有29人名男女違反限聚令吃上罰單。警方嚴厲譴責示威者危害公共衛生和公共安全的行為。

2年前的6月12日（6·12事件），大批示威者在金鐘香港政府總部一帶聚集，被視為連串反修例衝突的開端。警方留意到稍早前網上有人鼓吹市民昨天參與未經批准集結，遂於相關地區採取執法行動。

截至昨晚11時15分，警方共拘捕3名男子，年齡從14至19歲不等，涉嫌公眾地方行為不檢。

昨晚約9時45分，一名19歲青年懷疑在旺角亞皆老街一商場內叫囂，警員遂拘捕這名男子，涉嫌在公眾地方行為不檢。案件由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。

到昨晚約10時半，兩名男子在旺角山東街及洗衣街交界懷疑以雜物堵路，警員到場拘捕一名14歲少年及一名19歲青年，涉嫌在公眾地方行為不檢。案件由西九龍總區重案組跟進。以上3名被捕男子現正被扣留調查。

而昨午約4時40分，警員在灣仔告士打道截查一名15歲少女，因她未能出示身分證明文件，考慮到未成年人士的安全，警員將她帶回警署，並通知少女家人將她接回。

此外，至今日凌晨2時，警方在旺角向違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）的29名男女發出定額罰款通知書。

警方嚴厲譴責示威者危害公共衛生和公共安全的行為，會繼續在全港各區執法，以保障公共安全和社會秩序。