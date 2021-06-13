絕谷戰天倫重逢，血緣斷刀劍鬩牆，驚詫一幕，闊別半生最熟悉的臉，舒龍琴心、歌舒莫邪兄弟相會，只見來者嘴角微勾，指上催命寒光一閃，已是冷芒乍現，舒龍琴心急運水龍吟一阻殺招，隨即殺影逼近，勢取性命！

靖玄嶽頂九陽劫，災厄逼殺血霧蝕，塵昏魔天羅再現莫測邪威，倦收天一人一劍一塵力轉乾坤！眼見過往的怨恨如狂潮吞噬而至，直欲摧毀防線，同一時間，慕禋祀再揚魔天羅之威，催化血雲翻湧，更化殺意無窮，逼命當口，赫見人影瞬入！

天葬山浩然詩響，玉樞現武雷霆怒，月無缺為救夢丹青，獨對靈災之主戾禍，萬真稟行，激戰劃開，倏見周遭血霧瀰漫，闇火爆發，一口猶自渴血的絕世魔刀，受戾血渥養再掀巨禍，乍然萬籟俱寂，無邊戰慄威逼而來，戾禍極壓玉樞丹桂！

曇華清輝梵蓮綻，淨辟萬魔驅邪毒，就在佛界面臨彌天血禍之際，綿綿琴韻響徹萬里長空，微塵峰上佈下法陣的笑玄忘機問菩提，又是否為梵宇苦尋的因果之子？欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第3章：靖玄劫，九陽擋關。戾魔禍，玉樞罰惡；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第4章：笑玄忘機．問菩提。