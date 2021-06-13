宅神朱學恒昨在臉書披露，台電給資深媒體人周玉蔻成立的放言科技公司限制性招標案子，並譏諷，難怪最近周玉蔻又活跳跳充滿了電力，網友也諷刺，「這難怪拚了老命也要到處亂咬」。

朱學恒昨（12日）在臉書附上政府電子採購網6月10日的決標公告，內容為台電對「放言科技廣告委刊工作」採購案，其決標金額為54萬6千元，朱為此譏諷，「難怪最近周老蔻又活跳跳充滿了電力啊，原來是可愛的限制性招標哇」。

「放言科技廣告委刊工作」採購案。（圖片摘自政府電子採購網網頁）

大批網友也在其po文底下留言表示，「相較於綠媒電視台動輒千萬起跳的收費，50幾萬猶如阿公店的坐檯費，朱董你就閉著眼買個單吧，別再修理老人家了」、「這是什麼跟什麼的採購，名目不清不楚，原來要a政府的錢，或政府要二手a人民的錢，竟是這麼的容易，無怪乎人人都想升官發財」、「50幾萬也是民脂民膏，真得很不爽自已的納稅錢被亂用」、「人民的錢真好用」。

網友留言。（圖片摘自朱學恒臉書）

朱學恒的爆料也引起批踢踢鄉民的熱議，網友peterlee97在八卦版以「成衣商（朱學恒）爆料台電給coco姐特別的案子」為題，發文表示，簡單講一下這是台電弄的限制性招標案，標案名稱：「放言科技廣告委刊工作」採購案，預算金額為59萬8500元，該網友表示，自己並未找到招標公告日期，但決標日在5月31日，得標者即為放言科技傳媒有限公司，該公司負責人就是周玉蔻。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

該網友譏諷，有跟政府交過手的大概知道政府會屬意給一些案子給特定人，這無可厚非，但第一次看到公營企業直接標案名稱就是寫「放言科技廣告委刊工作」採購案，還是限制性招標，這麼不演啊？