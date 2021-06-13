受疫情衝擊，許多中小企業、勞工收入銳減；全國同步停課，高中以下學生在家自學，雙薪家庭負擔沉重。政府提供「紓困4.0」方案，15日起正式上線，包括勞工10萬元低利貸款、1萬元孩童家庭防疫補貼等陸續到位。《中時新聞網》整理勞工紓困懶人包，供讀者參考。

【全職工作者】

公司可申請商業、營業衝擊補貼

勞工或公司代勞工可申請勞動部安心就業計畫

公司或個人可申請勞動部充電再出發計畫

【工時工作者】

可申請勞動部安心即時上工計畫，由公部門提供工作機會

勞工或公司代勞工可申請勞動部安心就業計畫

公司或個人可申請勞動部充電再出發計畫

【投保勞保於公司的失業者】

可申請勞動部失業給付，給付平均投保薪資60%

【投保勞保於職業工會者】

可申請勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼

【無投保任何社會保險】

可申請衛福部急難紓困

【參加農保、漁會投保者】

農委會網址

【其他類別工作者】

藝文工作者可參考文化部紓困4.0

運輸、觀光工作者可參考交通部紓困4.0

【家有國小以下兒童者】

可申請教育部孩童家庭防疫補貼