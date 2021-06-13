受疫情衝擊，許多中小企業、勞工收入銳減；全國同步停課，高中以下學生在家自學，雙薪家庭負擔沉重。政府提供「紓困4.0」方案，15日起正式上線，包括勞工10萬元低利貸款、1萬元孩童家庭防疫補貼等陸續到位。《中時新聞網》整理勞工紓困懶人包，供讀者參考。
【全職工作者】
勞工或公司代勞工可申請勞動部安心就業計畫
公司或個人可申請勞動部充電再出發計畫
【工時工作者】
可申請勞動部安心即時上工計畫，由公部門提供工作機會
勞工或公司代勞工可申請勞動部安心就業計畫
公司或個人可申請勞動部充電再出發計畫
【投保勞保於公司的失業者】
可申請勞動部失業給付，給付平均投保薪資60%
【投保勞保於職業工會者】
可申請勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼
【無投保任何社會保險】
可申請衛福部急難紓困
【參加農保、漁會投保者】
【其他類別工作者】
藝文工作者可參考文化部紓困4.0
運輸、觀光工作者可參考交通部紓困4.0
【家有國小以下兒童者】
可申請教育部孩童家庭防疫補貼
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